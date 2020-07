Beni tanıyanlar karakterimi ve dünya görüşümü bilir. Her zaman özgürlüklerden yana, demokrasi aşığı, farklı görüşlere karşı hoşgörülü ve hukukçu bir ailede yetiştiğim için de adalet kavramına sıkı sıkıya bağlı biriyimdir. Bu nedenle hayatımın her döneminde sansüre karşı mücadele vermişimdir.

Ancak bu sütunlarda en sıklıkla değindiğim konulardan biri, giderek ortasından irin akan bir kanalizasyona dönüşen sosyal medyanın hukuki düzenlemelere kavuşturulmasıydı. Bunun sansürle uzaktan yakından ilgisi yok. Çünkü sahte hesapların sözde görünmez pelerinine bürünüp, her sabah "Bugün kimi gömsem, kime hakaret etsem, topluma ne gibi nefret tohumları eksem, tuttuğum siyasi partinin ya da inancımın menfaatleri adına nasıl algı operasyonu yapsam, toplumu nasıl trollesem?" diyerek klavye başına geçen, çoğu yurtdışı uzantıları sayesinde dokunulmaz olduğunu sanan bu rezillere hukuki bir yaptırım getirilmesi gerekiyordu. Düşünsenize: Hamile kadının fotoğrafının altına, "O çocuk babasına benzemeyecek, çünkü ondan değil" diye yazanlar var. O çocuk doğacak, büyüyecek, ileride bir arama motoruna annesinin ismini yazacak ve bu rezil iftira ile karşılaşacak. Çünkü o izler sonsuza kadar internet ortamından silinmeyecek. Yeni yasa bu iftiraların ve hakaretlerin silinmesine olanak tanıyor. Ayrıca yaptırım için 'muhatap bulunamaması' sorununu da kökünden çözüyor.

Sonuna kadar destekliyorum.



Aynen dediğimiz gibi oldu



Nizam Eren'i köşemizin takipçileri artık 'yakından' tanıyor. Konumuz ne zaman sinema olsa, onun engin bilgi ve tecrübesine başvuruyoruz. Geçenlerde sinema sektörü için yaptığı harika öneriyi bu sütunlara taşımıştık. Nizam Eren, "Sinema salonları açıldığında yeni filmler yerine gösterime girmiş ve popüler olmuş, gişe yapmış filmleri göstererek izleyiciyi yavaş yavaş salonlara çekmeli" demişti.

Bizim meslekte fikri takip önemlidir. Verdiğiniz haberin, yaptığınız yorumun izdüşümünü yansıtır, takipçisi olursunuz. Nizam Eren de öyle yapmış. İşte o önerisinin, bizi son derece onurlandıran sonucu:

Fahri danışmanımızın yaptığı öneriye önce birçok yazarçizer karşı çıktı ama gelinen nokta şu: Sektörün ileri gelenleri, sonunda bu mantıklı öneriyi destekledi. Nizam Eren'e gönderdikleri mesajlarda "Senin yazdığın ve Yüksel Bey'in de köşesine taşıdığı öneriye hak verdik. Birçok yapımcı yeni filmini bekletmeyi tercih etti. Biz de bu öneri doğrultusunda vizyon yapmış filmler ile açtık salonları" dedi.

Peki rakamlar ne? Türkiye sinemalarında 3 Temmuz'da başlayan gösterimler 10 Temmuz haftasında da devam ediyor. 24 il ve Kıbrıs'ta, 35 lokasyondaki 115 perdede 15'i yerli, toplam 32 filmin gösterimi yapıldı. İçlerinde sadece iki yabancı bir yerli belgesel film ilk gösterim. Yani 32 filmden sadece üçü ilk vizyon.

Eline, yüreğine sağlık Nizam dostum. Sayende Yakından Kumanda sadece televizyonun değil, sinemanın da 'referans' noktası haline geldi.



Bayramda yine nöbetçiyiz



Evet, her bayram olduğu gibi bizim dükkanın kepenkleri bu bayramda da açık kalacak. Bayram mesafeli, bayramlaşmalar uzaktan ama bizim köşe her daim Yakından...

Bu vesile ile mübarek Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyor, 3 M kuralına (Maske, Mesafe, Musluk) bayram süresince uymanızı, şehirler arası yollarda trafik kurallarına özen göstermenizi, kurban keserken insani ve sıhhi şartları gözetmenizi diliyorum.

Herkes kurbanını gönlünce kesecek ama bizim ailece tercihimiz, yıllardır olduğu gibi yine LÖSEV olacak.



Gaf kürsüsü



Asist yine Tansu Sarı kardeşimden geliyor: "Kasımpaşa Diagne'yi bize çaktı..." (Radyospor'daki Gün Ortası programında Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Galatasaray'ın eski yöneticisi Hamdi Yasaman'ın sözleri)



Zap'tiye



Koronavirüs'ün sadece öldürmediği, bazen 'hayat kurtardığı' da ortaya çıktı. Örnek: Onun sayesinde küme düşmekten kurtulan Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor...



Ne demiş?



Atv muhabiri, kurban pazarındaki minik çocuğa sordu: "Alacak mısın bu tosunu?" ÇOCUK: Alacağım. MUHABİR: Peki alınca ne yapacaksın? ÇOCUK: Yiyeceğim. MUHABİR: Ne? Yiyecek misin? DİĞER ÇOCUK: Yenir ama sadece inek bayramında yenir.