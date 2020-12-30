Yakından Kumanda okurlarının ve tabii tırtıklayıcı haber sitelerinin yıl boyu özlemle beklediği gün geldi. Bugünden itibaren iki gün boyunca 2020 yılının ekran dökümünü bu köşede bulacaksınız. Yılın Lafları, Yılın Gafları, Yılın Safları ile birlikte 365 günün 'depo sayımını' yapacağız. Ben Yakından Kumanda arşivini tararken "Olamaz, bunların hepsi bir yılın içine sığamaz" dedim. Siz de okuduklarınıza inanamayacaksınız.

Yıllardır süren gelenek bu yıl da bozulmadı. Turkuvaz Yayın Grubu'nun kanalları atv, a Haber, a Spor, a Para, Minika, atv Avrupa ve a2 sektördeki öncülüklerini reyting oranlarıyla da belgeli hale getirdiler. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Çukurova ve Hercai yayınladıkları günlere damgalarını vururken, bilgi yarışmaları kulvarında Kim Milyoner Olmak İster?'in yanına yine kimse yaklaşamadı. Gündüz kuşağında ise Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programları neredeyse her ay ülkenin gündemini değiştirdiler. Prof. Nihat Hatipoğlu ise din ve ahlak merkezli programlarda yine rakipsizdi. Atv Ana Haber ve a Haber ekipleri ise derledikleri özel haberlerle fark yaratmasını bildiler. Özetle, bu yıl da televizyonlarda 'Birinci belli, ikinci kim olacak?' geleneği bozulmadı.

Yılın öne çıkan diğer kanalları ise TRT 1 ve tv8 oldu. TRT 1'nin Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı dizisi büyük sükse yaparken, tv8 ise MasterChef ve Kırmızı Oda ile çok konuşuldu.



Bunlar nasıl profesör?



Geride bırakmaya hazırlandığımız yılda ağzımızdan en fazla çıkan cümlelerden biri de bu oldu. Adının önünde afili akademik unvanlar taşıyan bazı hocaların (!) televizyon ekranında ağzından çıkanları, kulakları duymuyor gibiydi. İşte o örnekler:

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Orhan Acar, öğrencilerle video konferans yapmadan önce sistemin açık olduğunu fark etmeyip, "Bu sayede kızların fotoğraflarını da görüyoruz, çaktırma" deyince rezil oldu.

Akit TV'deki Derin Kutu programında konuşan Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Muttalip Kutluk Özgüven, "12-17 yaş arası kızların mükemmel vücutları var. İlk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş" deyiverdi.

Prof. Mehmet Çilingiroğlu'nun Tarafsız Bölge'de ağzından çıkan cümle, sunucu Ahmet Hakan'ı çok zor durumda bıraktı: "Tabii Amerika o konuda çok affedersiniz s.çtı!" Prof. Çilingiroğlu, a Haber'de Bilim Kurulu kararlarını eleştirirken yaptığı çirkin el hareketiyle de hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şoke etti.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ebubekir Sofuoğlu, üniversiteler ve öğrencilerin kaldığı yurtları "Fuhuş yuvası" olarak niteleyince büyük tepki gördü.



YILIN LAFLARI





Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin'in sözleri izleyenlerin beynini yaktı: "Benim yorumum beni ilgilendirmez..."

RTÜK, İrem Derici'ye yeni klibiyle ilgili müstehcenlik uyarısı yaptı. Derici, sosyal medyadan kendi üslubuyla cevap verdi: "Uzun zamandır uyarılmamıştım. İyi geldi."

"Günay Museyeva geceye kalça kemiği dekolteli elbisesiyle katıldı." (Kanal D'de yayınlanan Magazin D Pazar'daki bir haber seslendirmesinden)

Elazığ depremine düğününde yakalanan damat Halil, haber bülteninde olayı tek cümle ile özetledi: "Benim düğünüm Elazığ'ı sallayacak demiştim, gerçekten sallandık..."



YILIN SAFLARI





Fabrikada süt kazanının içine girip, banyo yaparak sosyal medyada paylaşan Emre Sayar, mahkemede akıllara zarar bir savunma yaptı: "Ama iç çamaşırımı giymiştim..."

Beyaz TV'deki Hayatta Her Şey Var programında ilişki uzmanı Selin Karacehennem'e bir izleyicinin telefonda yönelttiği soru: "Yanlışlıkla kocamın ikiziyle birlikte oldum, üç aylık hamileyim, ne yapacağım?"

Tuğba Özay'ın canlı yayın gafı herkesi gülümsetti: "Ben olsam 80 milyon liralık yılbaşı ikramiyesini 80 milyon nüfusa bölerdim. Herkese 1 milyon lira düşerdi..." (Tuğba'nın hayali gerçek olsa herkes 1 lira ile yetinecekti)

Muhabir, bagajında mevta bulunan ve cenazeye giderken yanan otobüsten kurtulan kişiye sordu: "Peki ölüyü ne yaptınız?" Kazazede yanıt verdi: "Çok şükür, onu da çıkarttık sağ salim..."



Yılın gafları



Ünlü şarkıcı Halsey "Herkes sakin olsun" şeklinde Türkçe bir tweet attı. Demet Akalın ise (herkes'in doğru yazılışını 'herkez' diye bildiği için ona teklifte bulundu: "İstersen Türkçe öğrenebilirim." (Onu bile doğru yazamamıştı)

Kuaförüm Sensin'den bir diyalog: Model: "Kıbrıs'ın her tarafı deniz mi?" Kıbrıslı kuaför: "Girne, Magosa gibi yerlerde deniz var ama Lefkoşe'de yok mesela." Model: "Aa nasıl yani? Hani adaydı, nereye gitsen deniz değil mi?"

Kelime Oyunu yarışmacısı, iki harfi çıkan 'kombinezon' kelimesini tahmin etmek isterken yanlış yola saptı: "Kombin don?.."

"Ben bu yemeğe çiğ demedim, pişmemiş dedim." (Kanal D'deki Gelinim Mutfakta programında bir kaynananın ifadesi)



YARIN: Yılın Gaf Şampiyonları kim oldu? 2020'nin güzellikleri de vardı... Yılın lafları, gafları ve saflarına devam...