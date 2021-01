İşte bir 'Yakından Kumanda Klasiği' daha... Seyircinin yeni yıl duası... Bir-iki küçük değişiklikle her yıl aynı duayı yapıyoruz. Gelin görün ki ekran hep aynı ekran. Umarım bu yıl duamız kabul olur. Öyleyse, hep beraber...

Ya Rabbim, sen bu yıl koronavirüsü bültenlerin ilk haberi olmaktan çıkart, "Vaka sayısı sıfır" haberini hep beraber izlemeyi nasip et.

Yüce Yaradanım, senin gücün her şeye yeter. Salgın illeti yüzünden işini, evini, barkını, rızkını kaybedenlere gördüklerinden daha iyisini göster.

Allah'ım sen kadına, çocuğa, hayvana şiddet ve tecavüz olaylarını haber bülteninden, millet gündeminden ırak eyle.

Allah'ım, sen bu yıl bize yüreğimizi sıkıştıran 'Son dakika' haberleri nasip etme.

Savaşları, doğal afetleri memleketimizden uzak tut.

Yüce Rabbim, sen bizi dizi sürelerini uzatmak için başvurulan aptal bakışmalardan, dizi içine sokuşturulan lüzumsuz müzik kliplerinden, lastik gibi uzatılan senaryolardan, ruh hali her hafta değişen, iki hafta iyi, üç hafta kötü olan garip dizi karakterlerinden esirge...

Allah'ım, sen dizilerdeki görüntüler ile sesleri bir araya getiren miks operatörlerine duyma yetisi kazandır. Zira kimse fon müzikleri yüzünden dizilerde konuşulanları anlamıyor.

Ey âlemleri yaratan sevgili Allah'ım, sen bizleri tartışma programına provokasyon için çıkan siyasilerin tehlikeli yorumlarından, spor programı niyetine kıraathane sohbeti yapan spor yorumcularının lüzumsuz geyiklerinden koru.

Allah'ım, sen topluma örnek olması gereken sanatçıları, sunucuları, kadınlarına şiddet uygularken bizlere gösterme.

Sanatçı görünümü altında demokrasimize kast edenlerin televizyon ve sosyal medya marifetiyle giriştikleri kirli oyunlardan milletimizi esirge.

Ve... Sizlere bu köşeyi en iyi şekilde hazırlamak için günün 15 saatini ekran başında geçirmek zorunda kalan fakir kulunuzun gözlerini bozulmaktan, vücudunu obeziteden, ruhunu kirlenmekten koru Allah'ım... Amin...



YILIN TROLLEMESİ

2020'nin iz bırakan televizyon olaylarına devam:

Uyanıklar geçen yıl merdiven altı maskenin yanına muskayı da eklediler. Sosyal medyada bir ilan dolaşıp duruyordu, "Koronavirüse karşı muska" diye... Fiyatı 29.90 liraydı, virüse karşı tam koruma (!) sağlıyordu ve dileyenin adresine gönderiliyordu. İlanın tam orta yerinde de Arapça harflerle dua süsü verilmiş bir yazı yer alıyordu.

Show TV'de Zahide Yetiş de konuyu gündeme taşıdı. Yanındaki konuğuyla birlikte ilanı analiz etmeye koyuldu. Sonra azıcık Arapça bilen uzman oradaki sözde duayı tercüme etmeye çalıştı. Uğraştı, didindi ama tam deşifresini yapamadı. Oysa orada Arapça harflerle "Keriz yolma duası" yazıyordu... Zahide Yetiş ile uzmanımız fena halde trollenmişti...



YILIN ZIRVALAMASI

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin'in, yeme alışkanlıklarını anlattığı sözleri beynimize mıh gibi çakıldı: "Buradan çıkınca lunch'a giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra da benim binge eating mood'um oluyor. Netflix and chill yaparken ice cream olsun, chips olsun, chocolate olsun yiyorum yani. Junk food tarafın hepsi var." (Af buyur?)



YILIN JESTİ

Koronavirüs karantinası için Kütahya'daki KYK yurdunda 14 gün kalan gurbetçi vatandaşın Kuran-ı Kerim arasına koyduğu 400 Euro ve mektup aylar sonra bulundu. Mektupta "Odanızda 14 gün kaldım, hakkınızı helal edin. Bu parayı da dördünüz aranızda paylaşın" yazıyordu. (Dünya dönüyorsa bu isimsiz vatandaş gibilerin yüzü suyu hürmetine dönüyor)