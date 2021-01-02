Yılbaşı ekranına nostalji hakimdi. Hemen her kanalda bir 'eskiye özlem' havası vardı. Bu durumu anlayışla karşılıyorum. Çünkü nostalji bence içinde bulunulan zaman diliminden memnun olmamanın bir duygusal yansıması. 2020'de eski günlerimizi öyle özledik ki, yılbaşı eğlencesini de hep eskilerde aradık.

YAŞASIN TRT MÜZİK



Öncelikle teşekkürüm TRT kurumuna... Gönlümden geçen yılbaşı programlarını 'aynen' getirip önüme koydukları için. Günler öncesinden bu sütunlarda "Haydi kanal yöneticileri sıvayın kolları" diye yazmış, herkesin eve hapsolduğu bu özel günde sektörü göreve çağırmıştım. En iyi arşive sahip TRT'ye de haddim olmayarak bir ev ödevi vermiştim. Hem TRT 1, hem TRT Müzik, hem de TRT 2 beklentimi fazlasıyla karşıladı.

Sizi bilmem ama ben güne saat 16.00'da TRT Müzik ekranlarındaki Oyun Havaları ile başladım. Yakın zamanda kaybettiğimiz Mustafa Kandıralı ve arkadaşları geldi gözlerimin önüne. Kandıralı benim çocukluğumun Noel Baba'sı idi. Onu ekranda görünce yılbaşının ya da bayramın geldiğini anlardım. Sonra Gönül Akkor 'Söyleme Bilmesinler' ile karşımdaydı. Öyle ürkek, öyle heyecanlıydı ki. Belki de hayatının ilk play back'iydi. Dudaklarını şarkının sözlerine uydurabilmek için nasıl savaş veriyordu. Siyah-beyaz ekranda yönetmen kısıtlı imkanlarıyla stüdyonun ışıklarını bir karartıp bir açarak efekt yapmaya çalışıyordu. Önümden Türk televizyon tarihi geçiyordu sanki. Ah bir de akıl edip o görüntülerin yıllarını yazsalardı... 17.00'de 90'lar Nostaljisi, 19.05'de Zeki Müren'le Başbaşa, 19.30'da Muazzez Ersoy'dan Sevgiyle... Gel de ayrıl TRT Müzik ekranından... Zaten finali de o ekranda yaptım. 00.45'de Solistler Geçidi... Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Ferdi Özbeğen, Yıldız Tilbe...

BİLGİNİN YILI ATV'DE



Atv yılbaşı adına harika bir seçim yapmıştı. Kim Milyoner Olmak İster? için çok keyifli ve eğlenceli bir özel bölüm çekmişti. Bilginin, bilimin önemine iyice vardığımız bir yılın son gecesinde yeni yılı bilgi yarışmasıyla karşılamak öyle anlamlıydı ki... Konsept olarak da 90'lar seçilmişti. Dönemin ünlüleri Burak Kut, Emel Müftüoğlu ve Serdar Ortaç ile öyle eğlendim ki... Bu arada sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. Bu kez stres ve heyecanın değil, neşe ve mizahın hakim olduğu eğlenceye, özenle sakladığı esprili kişiliğiyle büyük renk kattı. İBO'NUN GAZİNOSU

İnsanların yılbaşında en çok vakit geçirdiği ekranlardan biri de Star'daki İbo Show'du. İbrahim Tatlıses, eski gazino patronlarının tümünün iç çekeceği bir kadroyla (Bülent Ersoy, Seda Sayan, Hande Yener, Serdar Ortaç, Şafak Sezer) izleyicinin karşısındaydı. Bu arada Bülent Ersoy'a ayrıca değinmek istiyorum. Tüm ihtişamına ve gücüne karşılık kendini hiç öne koymadı, hep bir adım geride durmaya özen gösterdi. İsteseydi, İbo Show'u Bülent Ersoy Show'a dönüştürebilirdi. Yapmadı, çok asil bir tavır sergiledi, helal olsun.

VE YİNE NOSTALJİ



Show TV'nin özel Güldür Güldür Show'u da eğlenceliydi. Özellikle Zeki Müren, Filiz Akın, Cem Karaca ve Burhan Pazarlama'nın bugünü değerlendirdiği bölüm harikaydı. Kemal Sunal'ın da anlamlı bir şekilde anıldığı bu özel bölüm Gülden Karaböcek'in performansıyla taçlandı.

Kanal D de bu nostalji esintisinden nasibini aldı. Yılın ilk saati için seçilen Neredesin Firuze filmi ise Unkapanı Plakçılar Çarşısı nostaljisini hepimize bir kez daha yaşattı.

TV 8 ise bir kez daha ünlülerin katıldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel ile alternatif oluşturmaya çalıştı. Klasik olmak güzeldir ama tekrara düşmek gibi bir tehlikesi de vardır. Bence tv8 yöneticileri 2021 yılbaşı için artık başka bir konsepte yönelmeli.

Yılbaşında televizyon alıcıları ister istemez birer zaman makinesine dönüşmüştü. Ah o 70'ler, 80'ler, 90'lar... Bugünden fena halde şikayetçiyiz. Bir çocukluk fotoğrafını gördüğünde ah çekmeyen kaç kişi var aranızda?



Gecenin reklamı



Yılbaşı gecesine damga vuran reklam ise Ziraat Bankası'ndan geldi. Gülmeyi unutan Türkiye'ye anlamlı bir mesaj niteliğindeydi. Kemal Sunal'ın günümüz çocuklarıyla sohbeti sırasında söyledikleri hepimizi öyle duygulandırdı ki... İzleyenler, Sunal'ın görsel efektlerle filme montajlandığını sandı. Oysa Kemal Sunal sandığımız, ona ikizi gibi benzeyen ve bu özelliğiyle yarışmalarda birincilikler alan Gaziantepli yerel sanatçı Mehmet Kurt'tan başkası değildi. Artık inandım. İnsanlar gerçekten de çift yaratılıyormuş.



Gaf kürsüsü

Devlet ve Kültür eski Bakanı Fikri Sağlar, Halk TV'de katıldığı programda "Türbanlı bir hakimin karşısına çıktığım zaman adaleti yerine getireceğinden kuşkum var" sözleriyle tepki topladı.



Zap'tiye



Türkiye, HDP'nin kapatılmasını tartışırken, yeni yılda ilk kapatılan yılbaşı partileri oldu. Polisin bastığı villalarda eğlenen particilere 3'er bin lira ceza kesildi.



Ne demiş?



İbrahim Tatlıses: Kempirsin sen kempir... Seda Sayan: O ne ayol. Kötü bir şey mi dedi bu? İbo: Ne kötüsü canım? Çok güzelsin dedim. (Kempir; Türkmence kocakarı, Kazakça gökkuşağı demekti. Artık İbo ne niyetle söylediyse?)