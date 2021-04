Bu köşede yazıp duruyorum, 'Türkiye'nin en etkin sivil toplum örgütü 'Müge Anlı ve Dostları' diye... Boşuna da yazmıyorum hani. Çok değil, iki buçuk yıl önce Müge bir kampanya başlattı. Amacı, ihtiyaç bölgelerinde hizmet verecek sabit ve mobil aşevleri kurmaktı. Başlarken "Bir kaç tane olsa yeter" diye düşünüyordu. İzleyicileri, 'Müge' yazıp 2868'e 10 lira karşılığında SMS gönderdiler. Kartopu kısa zamanda çığa dönüştü. Kızılay ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilen kampanyada toplanan paralar milyarları buldu. Bu sayede kısa süre içinde -dile kolay- 27 kentte tam 39 aşevi hizmet vermeye başladı.

Bu kadar kısa sürede bu denli büyük bir hacme ulaşan başka sosyal yardımlaşma organizasyonu var mı bilmiyorum. Ama bildiğim şu ki, tsunami mağduru Arakan'da koca bir Müge Anlı ve Dostları Kasabası kuran bu insanların başaramayacağı hayır işi yok.

Şimdi sıkı durun: 27 kentteki bu 39 aşevi, iftar ve sahur saatlerinde tam 800 bin kişiye sıcak yemek veriyor. 800 bin kişi... Hatırı sayılır bir büyükşehir nüfusu...

Bizim zamanımızdaki Hayat Bilgisi derslerinin içinde sıkışıp, unutulan 'imecenin' ne demek olduğunu hepimize hatırlatan Müge Anlı'ya sonsuz teşekkürler...



Bir iyi, bir kötü...

Örnekler, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu BeIn Sports'tan... Önce iyi ile başlayalım.

BeIn Sports geçen yıldan bu yana pek çok deneyimli maç spikerini kaçırdı. Onların yerini doldurmak için de kendi ekranından spikerlik yarışmaları düzenledi. Geçen yılın şampiyonu Çağatay Uysal şimdiden maç anlatmaya başladı bile. Hem de büyük bir başarıyla.

Bu hafta ÇAYKUR Rizespor - Trabzonspor maçını izlerken ne yalan söyleyeyim azıcık koltuklarım kabardı. Çünkü Atv'de spor servisi şefliği yaptığım dönemde spikerlik mesleğine başlamasına karınca kararınca katkıda bulunduğum, ilk günlerinde omuz verdiğim Ali Ferahbot'un neredeyse 'kusursuz' anlatımına şahit oldum. Eskiden olduğu gibi yine gözüm üzerinde sevgili Ali kardeşim. Kulvar iyice boşaldı, koş bakalım...

Gelelim kötüye: Maçın spikeri ne denli başarılıysa, rejisi de o kadar kötüydü. Kamera açıları yanlıştı, pilot çekimler çok uzaktandı. Haydi bunlar stadın fiziki yapısından kaynaklanan olumsuzluklar diyelim. Peki ya özellikle Trabzonspor'un pozisyonlarının neredeyse yok denilecek kadar az tekrarlanmasına ne demeli?

BeIn Sports bir an önce kararını vermeli. Türkiye'de kalacak mı, yoksa gidecek mi?..



Güreşe gönülsüz pehlivan

Her hafta Fenerbahçe yazdığıma göre takımın durumu gerçekten de vahim demektir. Siz bakmayın Gaziantep'in tüm sahayı rakibine bıraktığı son maçın aldatıcı skoruna...

Ben Fenerbahçe'nin böylesine güçlü bir kadroya ve finans desteğine rağmen başarısız olmasının en önemli sebebini kendimce bulduğumu sanıyorum: Fenerbahçe maça geç başlıyor!..

Mevcut teknik kadronun bu sorunu çözebileceğinden artık umudum yok ama yine de dilim döndüğünce anlatayım:

Fenerbahçe, maçlara baskı kurmadan, sürekli yan pas yaparak ve hücuma çok geç çıkarak başlıyor. Bu da rakibe dakikalar ilerledikçe direnç ve moral kazandırıyor. Beşiktaş ve Galatasaray ise içeride dışarıda her maçına 'baskıyla' başlıyor. Özellikle Galatasaray ilk yarım saate mutlaka bir gol sıkıştırıyor. Böylelikle rakip, katı defans uygulamayı bırakıyor, maça ortak olabilmek için ileriye çıkmak zorunda kalıyor. Fenerbahçe ise güreşe gönülsüz pehlivan gibi peşrev faslını uzattıkça uzatıyor.

Bu savımı dayandırdığım bir de istatistik var: Sarı-lacivertli ekip ilk golü attığı 14 maçın 13'ünü galibiyetle tamamlamış.

Bu arada Başkan Ali Koç eğer sezonu bu teknik ekiple sürdürmeyi düşünüyorsa kendi mezarını kazar. Bir an önce radikal kararlara ihtiyaç var. Yoksa önümüzdeki kongrede başkanlığı büyük riske girer.



Ne demiş?

Merve Boluğur takipçisinden gelen "Sen de aynaya bakınca 'Of be analar neler doğuruyor?' diyor musun?" sorusuna mütevazı (!) bir cevap verdi: "Valla yapıyorum..."



Gaf kürsüsü

Kanal 7'deki Neylerse Güzel Eyler adlı TV filminde oyuncu Fahri Duymaz'ın yavru bir köpeği rol icabı tekmelemesi büyük tepki çekti.



Zap'tiye

Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ile yardımcısı Volkan Demirel ortak kasap dükkanı açmışlar. Yok yere takımdan 'kestikleri' futbolculardan tecrübe kazandılar herhalde...