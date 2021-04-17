Türkiye'nin en şanslı köşe yazarlarından biriyim. Zira okurlarım bu köşeyi sadece okumuyor, ellerinden gelen her şekilde katkı sunuyor. Yakından Kumanda onlar sayesinde interaktif hale geliyor, canlanıyor, adeta nefes alıp veren bir organizmaya dönüşüyor.

Bugün günlerden cumartesi ve yine okurlarımızın birbirinden harika yorum ve tespitleri köşemizi donatacak. İşte müdavimlerimizden ve köşemizin katkı şampiyonlarından Ali Aktulga'nın enfes değerlendirmesi. Hani o izlerken tüylerimizi diken diken eden gündüz kuşağı reality şovları var ya, Ali bey dizileri mercek altına alıp, "Böyle başa, böyle tarak" demeye getiriyor:

"Bizim dizilerimizde:

■ Kötüler çok akıllı, iyiler süper salak.

■ Sorumlular ilgisiz, ilgilenenler sorumsuz, ilgileniyormuş gibi yapanlar menfaat peşinde.

■ Katiller, beyaz kadın ve uyuşturucu tüccarları işe başlarken birbirine hayırlı işler diliyor. İş bitip de illegal parayı paylaşırken 'Allah bereket versin' diyor.

■ Polis baskına hep ön kapıdan gidiyor, kötü adamlar kolay kaçabilsin diye. Silahlı çatışmalarda kan gövdeyi götürüyor, sanki Teksas gibi her yer ama polisten eser yok.

■ Toplumumuzun geleneksel (!) bir davranışı olarak, lüks villalarda da, fakir gecekondu semtlerinde de, giriş katlarındaki yatak odalarında perde yok, cinsellik sokağa karşı alenen yaşanıyor.



Ah şu dil yareleri...

Ankaralı okurumuz Zeki Topçuoğlu benim de sıklıkla değindiğim ekrandaki dil yanlışlarına parmak basmış:

"Yüksel bey merhaba, bugün (4 Nisan 2021 Pazar) takip ettiğim futbol maçlarından sonra iki maçın sonucuyla ilgili iki tanınan spor ilgilisinin yaptığı Türkçe yanlışını sizinle paylaşmak istedim. İlkini ekranda TRT Spor spikeri Özgür Buzbaş yaptı. Bugünkü mağlubiyetinden sonra liglerin bitmesine altı hafta kala Eskişehirspor'un küme düşmeyi 'Garantilediğini' duyurdu, 'Küme düşmesi kesinleşti' demesi gerekirken. 'Garantiledi' sözcüğü ancak 'Şampiyonluğu garantiledi' cümlesinde doğru anlam kazanır. Sergen Yalçın ise kaybettikleri Kasımpaşa maçından sonra 'Futbolcularımın yeterli mücadeleyi gösterememesi maçı kaybetmemizi sağladı' dedi. Futbolcularının yeterli mücadeleyi gösterememesi olsa olsa maçı kaybetmelerine 'neden' olur. 'Sağladı' sözcüğünün doğru kullanımı örneğin şöyle bir cümlede söz konusu olur: 'Futbolcularımın özverili oyunu maçı kazanmamızı sağladı.'

Yayın yoluyla yapılan Türkçe yanlışlarının, yanlışın yayılmasına neden olacağı endişesiyle bu satırları sizinle paylaşmak istedim. Saygılarımla..."



Bir nano saniye nedir?

Sağ olsun, okurlarımız bizim köşenin arşivini benden daha iyi kayıt altına alıyor. İşte okurumuz Korhan Kolcu'dan bir örnek: "Yüksel Bey merhaba, Sabah Gazetesi'nin Cumartesi Eki'nde Ufuk Sandık'ın 'Trafik ışıklarında sinir bozan korna çalmaya son' yazısını okurken aklıma yıllar önce köşenizde okumuş olduğum bir yazı geldi. Belki hatırlarsınız. '1 nano saniye nedir? Trafik lambalarında kırmızı ışıktan yeşil ışığa geçerken arkadaki sürücünün kornaya basması arasındaki zaman' diye aklımda kalmış. Paylaşmak istedim."



Gaf kürsüsü

Okurumuz Abdülkadir Akpınar'ın tespiti: Atv'deki Akıncı'da Orhan, Çakal'ı takip edip durdurdu. İkisi de silah çekti. Çakal 9 milimetrelik silahı yere bıraktı. Orhan 'Belindekini de bırak' deyince 7.65'lik silahla apartmandan çıkan kızı rehin alıp kurtuldu. Daha sonra minibüsle yanaşan patronunu tanımadı, ona da silah çekti. Ama bir de baktık, 9 milimetrelik tabanca... Halbuki bir önceki sahnede onu yere bırakıp 7,65'lik küçük silahla kaçmıştı. Emekli askeriz, bizden kaçmaz. Saygılar.



Zap'tiye

Kemal Kılıçdaroğlu'na fahri LGBT üyeliği verilmiş. HDP geç kaldı desenize...



Ne demiş?

"Dışımı süslerken içimi unutmuşum. Benim yaptığım gibi kendinizi ertelemeyin." (Meme kanseri nedeniyle kemoterapi almaya başlayan Şimal'in mesajı)