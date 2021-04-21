Şeyma Subaşı ne yaptı, ne etti yine gündem olmayı başardı. "Bu kadın ne iş yapıyor, nasıl bir yeteneği var?" diye soranlara cevabım net: Gündem üretiyor!

Bu kez de özel jet bulamayan Mısırlı sevgilisinin, kendisi ve kızı için tarifeli bir yolcu uçağının tüm biletlerini alarak 'seferi kapatmasını' sosyal medyada paylaşınca yer yerinden oynadı.

Peşinen söyleyeyim: Pandeminin bunca can aldığı şu günlerde o kadar param olsaydı, sevdiklerimi korumak adına ben de uçak kapatırdım. Bunda eleştirilecek bir durum görmüyorum. Burada asıl mesele, o görüntünün Şeyma Subaşı tarafından 'görgüsüzce' paylaşılması. Ben o Mısırlı arkadaşın yerinde olsam, bugün itibariyle ondan ayrılırdım. Çünkü Şeyma, sadece sevdiklerini virüse karşı korumak isteyen bir aşığı, "Dünyanın en görgüsüz Arap'ı" olarak lanse edip, lince uğrattı.

Bu, Şeyma'nın ilk 'kıskandırma' videosu değil. Onun, Acun Ilıcalı'dan olan kızının bir prenses edasıyla bomboş uçakta salına salına dolaştığı bu videoyu paylaşmasının, bir zamanlar özel uçağından inmediği eski eşine bir 'gönderme amacı' taşıması da kuvvetle muhtemel.



Sahura kalkmanın fazileti

Beslenme uzmanları sıkı sıkı tembih ediyorlar, "Oruç tutanlar mutlaka sahura kalkmalı, geceden yiyip yatmamalı" diye... Sahura kalkmanın bir başka faziletinden ise Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sayesinde haberimiz oldu.

İzleyenler biliyor, dizide Hırsızların Piri olarak nam salan Hamdi Baba ve yardımcısı Seko var. Dizinin mizah yükünü son bölümlerde onlar yükleniyorlar. Geçen hafta Hamdi Baba, yardımcısı Seko'ya "Hazır ol, bu gece sahurda davula çıkacağız" dedi. Seko şaşkındı: "Çaldıklarımız yetmedi mi baba, üç kuruş bahşiş için gece yarısı sokak sokak gezmeye gerek var mı?" Hamdi Baba, sinsice sırıttı: "Ne bahşişi lan? Mahallede kim sahura kalkıyor, kim kalkmıyor göreceğiz. Gireceğimiz evleri ona göre seçeceğiz..." Yani... Ramazan bir 'uyanış' ayıdır. Hem maddi, hem manevi...

Bu arada Eşkıya'nın yazarlarına bir maruzatım var: Hamdi Baba ve Seko giderek daha 'sempatik' olmaya başladı. Yani iş giderek 'ironi yapmanın' ötesine taşınıp, hırsızlık övgüsüne dönüşmek üzere. Aman diyeyim...

NOT: Mersin'deki hayvanat bahçesinde yeni doğan sırtlan yavrusuna Seko ismini koymuşlar.



Bir 'uğurlu tik' daha

Köşemizin müdavimleri biliyor. Tanınmamış genç oyuncu ve müzisyenlere dikkat çekmek için yanlarına 'tik' atıyorum. Sağ olsunlar, onlar da bugüne kadar beni mahcup etmediler. Benim tik'in uğuru da buradan geliyor işte.

Bu kez kolundan tutup, spotların altına çekmek istediğim genç isim Helin Kandemir. Önceki gece Star'ın yeni dizisi Kağıt Ev'de canlandırdığı 'Ceren' karakterini izlerken "Tamam" dedim, "Bu kız bizim tik'i fazlasıyla hak ediyor."

Kindar, depresif, kuşkucu, kaygılı ve cinayet işleyecek kadar takıntılı bir genç kız karakterini bu yaşta bu denli başarıyla canlandırmak öyle kolay bir iş değil. Diziyi izlemeye devam edersem, en büyük sebebi Helin olacak.



Bu kez olmamış Doktor!

Köşemizin müdavimleri biliyor. Tanınmamış genç oyuncu ve müzisyenlere dikkat çekmek için yanlarına 'tik' atıyorum. Sağ olsunlar, onlar da bugüne kadar beni mahcup etmediler. Benim tik'in uğuru da buradan geliyor işte.

Bu kez kolundan tutup, spotların altına çekmek istediğim genç isim Helin Kandemir. Önceki gece Star'ın yeni dizisi Kağıt Ev'de canlandırdığı 'Ceren' karakterini izlerken "Tamam" dedim, "Bu kız bizim tik'i fazlasıyla hak ediyor."

Kindar, depresif, kuşkucu, kaygılı ve cinayet işleyecek kadar takıntılı bir genç kız karakterini bu yaşta bu denli başarıyla canlandırmak öyle kolay bir iş değil. Diziyi izlemeye devam edersem, en büyük sebebi Helin olacak.



Bu kez olmamış Doktor!

Dr. Ferhat Göçer... Bizim köşeden en fazla övgü alan ses sanatçılarından biridir. En büyük yeteneklerinden biri de sesine ve müzikal duruşuna en uygun besteleri bulup, elbise gibi üzerine giymesidir. Ama bu kez aynı sözleri söyleyemeyeceğim ne yazık ki...

Göçer, sözlerini Sabahattin Ali'nin yazdığı, Ali Kocatepe'nin bestelediği ve Nükhet Duru tarafından hepimize sevdirilen ünlü şarkı Melankoli'yi farklı bir besteyle seslendirdi. Dinledim ve sıradan bir Latin ezgisinden ibaret müziği aklımda bile kalmadı.

Melankoli bir klasik... Böyle pervasız bir meydan okumaya ne gerek vardı bilemedim. Sapasağlam adamı kesip, biçip, masada bırakmışsın Doktor!..



Gaf kürsüsü

A Spor'daki Haydi Maça programında Tanju Çolak, Başakşehir'in sol beki Hasan Ali Kaldırım'ın adını söylemek isterken "Ali Kali Yıldırım" demesin mi?



Zap'tiye

Önceleri sade bir virüstü. Sonra mutasyona uğradı, ardından varyantları çıktı, şimdi de çifte mutasyona uğramış haline rastlandı. Ne musibetmiş yahu, bir türlü yerinde durmuyor...



Ne demiş?

Exxen ekranlarındaki Enis Arıkan'ın programında Uraz Kaygılaroğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü: "Çok yakışıklı adam. Sakalı bile düzgün çıkıyor. Setini basasım var."