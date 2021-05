Sinovac aşımın ikincisini de oldum çok şükür. Ama tedbirlere aynen devam. Cebimde basın kartı olduğu halde yazıları gazeteye uzaktan 'üçlük' atmaya da devam.

Sinovac'ı kendim tercih etmiştim. O gün demiştim ki, "Pek çok ülke aşı bulamazken bana aşılardan aşı beğendiren devletime Allah zeval vermesin." İkinci aşı randevumu oturduğum yerden rahatça aldım. Sonra sistem bir hafta önceden aşı günümü hatırlattı. Sarıyer'de yeni açılan tertemiz 93 No'lu Aile Hekimliği'nde dünya beyefendisi Doktor Özgür Kılıçer beni ismimle hitap ederek karşıladı. Pamuk elli hemşire kızımız iğneyi yapıp bitirdiğinde ben hâlâ enjektör acısını beklemekteydim. İlkinde olduğu gibi yine en küçük bir yan tesiri olmadı. Aşı bilgilerimin anında HES uygulamasıyla Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü kayıtlarına düştüğü bilgisi cep telefonuma mesaj olarak geldi. Üstelik bütün bu işlemler için cebimden tek kuruş çıkmadı. Şimdi soruyorum: Bu devlet daha ne yapsın? Bizden tek istediği, maske, mesafe, temizlik ve kısıtlama kurallarına uymamız. O kadarını da yapalım artık.



Mimiklerine sağlık Ata Demirer

Ata Demirer'in sadece 'şekil' olarak kalan bir padişahı canlandırdığı Osmanlı Cumhuriyeti filmi çoktan sinemamızın klasikleri arasındaki yerini aldı. Dondurma firması için reklam hazırlayan şirket de bu filmdeki karakteri kullanıp, harika bir kampanyaya imza attı.

Sultan sofrası için hazır dondurma kullanan bizim Ata'ya, padişah "Söyle bakalım şu işin sırrını" diyor. Bizimki işin suyunu çıkartıp, "Söyleyemem, büyük sır" diyor. Sonra kellesinin tehlikede olduğunu anlayarak korkudan parmağıyla damağını yukarı kaldırıyor. İşte o sahne beni benden alıyor. Her izlediğimde kahkahayı basıyorum.

İkinci reklamda da padişahımız sofrada sürekli dondurmaya kaşık sallayan şehzadesini uyarmak için "Bu kaçıncı Berk?" diyor. Sadrazam araya giriyor: "Üçüncü Berk sultanım..." Ata devam ediyor, "Hah, tamam, üçüncü Berk yeter yeme artık..."

Hem metni yazanlara hem harika mimikleriyle içimizde güller açtıran Ata'ya şükran... Şu kasvetli günlerde ne iyi geldiniz...



Cem Yılmaz'ın mesajı

Cem Yılmaz, şimdi de bir alışveriş sitesinin reklam yüzü olarak ekranlarda boy gösteriyor. Reklam hem komik hem de mesaj yüklü. Kadın, eşine bir kazak aldıktan sonra "Kendime de şu süveteri alsam mı?" diye soruyor bizimkine. Cem kinaye ile cevap veriyor: "İhtiyacın varsa al, yoksa çılgınlığa gerek yok..."

İlk bakışta tüketim toplumu yaratmak adına subliminal bir mesaj olarak görülüp, eleştirilebilir gibi görünüyor. Öyle ya, kadını çok da ihtiyacı olmamasına rağmen gereksiz tüketime özendiriyor bu söz. Ama gün o gün değil. Esnaf kan ağlıyor. Fazladan alınacak bir ürün, bir eve can suyu olabilir, ekonominin yavaşlayan tekerleğine ivme kazandırabilir. Tabii ki girin alışveriş sitelerine, yarını düşünmeden har vurup harman savurun demiyorum. Ama gün, imkanlar dahilinde azıcık 'çılgınlık' yapma günüdür.



Fener'in maçını Ali Koç yönetecek

Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında pazar günü Dereağzı'nda oynanacak U19 maçını Ali Koç'un yöneteceği açıklandı. Ancak bu Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç değil. Bilgisayar ve yazılım işiyle uğraşan İstanbul Bölgesi hakemi... Ali Koç 5 Ekim 2019 tarihinde yine Dereağzı'nda oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor U19 maçını yönetti ve sarılacivertliler karşılaşmadan 4-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Eminim bu haber üzerine Galatasaray amigosu yazarlar "Zaten Fenerbahçe'nin maçlarını Ali Koç uzaktan yönetiyordu" filan diye döktüreceklerdir.



Gaf'let kürsüsü

Kilis'te evli ve 4 çocuk babası Mehmet Arzık'ın 14 yaşındaki kız çocuğuna 3 yıl boyunca tecavüz edip hamile bıraktığı dava dosyası, mağdurun zamanında şikayet etmediği gerekçesiyle mahkeme tarafından düşürüldü.



Zap'tiye

Eskiden sadece nüfus sayımlarında sokağa çıkılmazdı. Bu seferki çok uzun sürdü. Sayım sonuçlarını ise her gün turkuvaz tabloda açıklıyorlar. Kaçımız öldü, kaçımız kaldı diye...



Ne demiş?

"Müge Anlı ile Yalan Rüzgarı'nı izliyorsunuz. Birinizin dediği de diğerini tutmaz mı be kardeşim?" (Müge Anlı, Atv stüdyosundaki çelişkili ifadelere isyan ederken)