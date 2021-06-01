Star TV'de Demet Akalın ile Alişan'ın sunduğu sabah programı yayından kaldırılınca ortalık toz dumana boğuldu.

Önce Demet Akalın, programının bitirilmesine sebep olduğunu düşündüğü Seda Sayan'ı sosyal medyada takipten çıktı. Seda Sayan ise "Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım" diyerek bir savunma videosu yayınladı. Demet Akalın da buna cevap olarak "Ekiple üzüntümüzden ağlarken sen bize 'Ben başlıyorum' diye mesaj attın. Cenaze evine davulla gelinmez" dedi. Alişan da partnerinin bu mesajını kendi hesabında paylaştı. Seda Sayan'a destek ise eski eşi Nihat Doğan'dan geldi. Doğan, Demet Akalın'ı hedef alarak, "Reytingde ilk 200'e giremedin. Ne kadar ekmek, o kadar reyting" diye yazdı.

Olay giderek büyüyünce, sabah programı yapan pek çok ünlü de tartışmaya katıldı. Songül Karlı, "Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım" diyen Seda Sayan'a "Bilmez miyim?" diye göndermede bulundu. Bir başka sabah programı sunucusu Lerzan Mutlu da fırsatı kaçırmadı. Bir dönem "Seda benim ekmeğimle oynadı" diye demeç veren Mutlu, Pinokyo oyuncağıyla poz verdiği bir fotoğrafını paylaştı. Demet Akalın da Lerzan Mutlu'nun paylaşımına gülücük ve alkış emojisi bırakarak destek verdi. Lerzan Mutlu daha sonra bir de mum fotoğrafı yayınlayarak "yalancının mumu" imasında bulundu.

Aman ki ne aman... Konserlerin, düğünlerin, ekstraların olmadığı pandemi döneminde belli ki sabah programı yapmak ünlüler için en büyük kurtarıcı haline gelmiş. Yani ekmek artık reyting canavarının midesinde. Ayrıca bu tartışmanın seviyesi giderek düşmeye aday. Bir de büyük rantların olduğu her yerde o işin 'mafyası' türer. Aman diyeyim...



Basketbola Türk imzası

Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonunun adı THY Eurolig... 2016'dan bu yana son dört Final Four'da sürekli Türk takımları final oynuyor. (İki kez Fenerbahçe Beko, iki kez Anadolu Efes) Neredeyse her yıl basketbolun beşiği NBA'e bir Türk oyuncu gönderiyoruz. Böyle bir başarıyı başka hiçbir branşta yakalamış değiliz.

Efes'in başarısında kulüp yönetiminin dirayetli tutumunun ve oyuncuların azminin rolü var tabii. Ama bana sorarsanız aslan payı Ergin Ataman'ın. Avrupa'nın en büyük 4 kupasını kazanarak bir rekorun sahibi oldu. Ayrıca THY Eurolig'i kazanan ilk yerli koç olarak tarihe geçti. Maç sonunda yabancı yayıncı kuruluşun uzattığı mikrofona İngilizce konuşmayı reddedip, ilk duygularını seyircilerimize yönelik olarak Türkçe yapması ise içinde nasıl bir milli ruh taşıdığının kanıtıydı.

Ergin Ataman tartışmasız şu anda Avrupa'nın en iyi basketbol kulüp antrenörüdür. Geçmişte olduğu gibi bugün de pek çok yabancı kulüp evet demesi için onun ağzının içine bakıyor. Ama o, Efes'i THY Eurolig şampiyonu yapmadan hepsini elinin tersiyle iterek büyük bir fedakarlıkta bulundu.

Gelin görün ki, böylesine yerli ve milli bir 'spor adamının' adını hiçbir büyük tesiste göremiyorum. Bana sorarsanız, en az Fatih Terim, Şenol Güneş ve Naim Süleymanoğlu kadar Türk sporuna katkı verdi. Öyleyse, yaşarken onun adını bir basketbol mabedine vermek için daha ne bekliyoruz?



Böyle maç anlatılmaz

Tabii ki Anadolu Efes'in muhteşem başarısı karşısında hepimiz coştuk, duygulandık, gözyaşı döktük. Ama ekran başındaki bizler ile maçı anlatan ve yorumlayanlar arasında bir 'fark' olmalıydı: Yayıncı sorumluluğu...

BeIN Sports'taki spiker İsmail Şenol ile yorumcu İhsan Bayülken ise tek kelime ile kendilerini kaybettiler. Sanırsınız kucaklarında patlamış mısır kovasıyla evde izliyorlardı maçı. Ağızlarına ve akıllarına geleni söylemekte bir sakınca görmediler. Bağırdılar, çağırdılar, tezahürat yaptılar, saçmaladılar... Böyle olunca da samimiyet ile laubalilik arasındaki sınırı ihlal ettiler. Olmadı, yakışmadı...



Gaf kürsüsü

Bulgaristan'da tatbikat yapan ABD askerleri hedefi şaşırıp, bir fabrikayı basarak, işçilere silah doğrultunca dünya aleme rezil oldular. Belli ki zafer için 'akıllı füze' yetmiyor. Önce 'akıllı asker' lazım!



Zap'tiye

Ne deniz salyası ne müsilaj... Boşuna isim aramaya çalışmayalım. Çöplüğe çevirdiğimiz deniz, resmen yüzümüze tükürüyor işte...



Ne demiş?

"Annem bugün çamaşır asarken çamaşırların üzerine uğur böcekleri konunca, 'Efes kupayı alacak' dedi. Aynen çıktı." (BeIN Sports'ta finali yorumlayan İhsan Bayülken'in sözleri)