Atv'nin yeni dizisi Baş Belası'nın açılış sahnesi müthişti:

Kadın, kocasının kurduğu saat çalmadan 5 dakika önce kalkıp makyaj yapıyor, saçlarına maşa çekiyor. Kocası uyanıp kusursuz karısına bakarak, "Her sabah bu kadar güzel görünmeyi nasıl başarıyorsun?" diye soruyor. Kadın yalanı basıyor: "Düzenli uyku ve mutlu bir evlilik..." Ama?.. İki sahne geçmeden kocasının onu aldattığını öğreniyoruz. Üstelik bizimki, aldatma olaylarına merhem bir psikolog iken..

Kadınlar açısından söylüyorum, gel de şimdi bu diziyi izleme... Hem kadınların bam teli olan 'şüphe'yi gıdıklayacak, hem hikayeyi polisiye soslarla servis edecek, hem de bunu yaparken sık sık romantik komedi karasularına girip çıkacaksın. Ayrıca son günlerin modası psikolojik tahlilleri de baharat niyetine ekledin mi, tadından yenmez vallahi... Belli ki bu dizi yaz aylarında Atv'nin rakiplerinin 'Baş Belası' olacak.

Bu arada dizinin baş kadın karakterinin adı İpek, esas oğlanın adı Şahin. İnsanın canını gece gece sucuk çektiriyorlar vallahi. Hani Atv gibi sponsor bereketi yaşayan bir kanalda izlemesem, sucuk firmalarına sponsor olmaları için olta sarkıtmışlar derdim.



Bu provokasyon kimin işi?

Hep kaşıyorlar, kaşımaya da devam edecekler. Önemli olan bu tuzaklara düşmemek.

Önce sağ-sol diye bölmeye çalıştılar memleketi. İç savaşın eşiğinden döndük. Sonra Kahramanmaraş'ta ve Sivas'ta Alevi-Sünni hassasiyetini kaşıdılar. Yetmedi. Yıllardır kardeşçe birarada yaşayan Türkler ile Ermenileri sözde soykırım üzerinden yarattıkları taşeron ASALA terör örgütü ile birbirine düşman etmeye çalıştılar. Tıpkı yıllar önce Kıbrıs'ta Makarios ve Sampson'u kullanıp EOKA adlı türetilmiş örgüt ile Türk ve Yunan'ı yeniden düşman etmeye çalıştıkları gibi... Sonra başörtüsünü bahane edip muhafazakârlar ile laikler adıyla iki suni cephe oluşturmaya kalktılar. Ardından bir başka taşeron örgüt FETÖ ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kadim kurumlarına musallat oldular. MİT operasyonu, Danıştay saldırısı, bakanlara kumpas ve Hırant Dink suikastı gibi. Rus uçağının düşürülmesi ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nin öldürülmesi de aynı tezgahın ürünü değil miydi zaten?

Şimdi aynı operasyonu siyaset ve demokraside yara açmak için uyguluyorlar. HDP İzmir İl Binası'ndaki vahşetin arkasında da aynı zihniyet var.

Ben bu arkası bulanık eylemlerin failleri üzerine analiz yaparken her zaman tersten başlarım. Yani öncelikle bu işten kimin menfaat sağladığına bakarım. HDP için kaçınılmaz kapatılma süreci başlamışken, PKK askeri ölçekte tükenme noktasına gelmişken, Güneydoğu'nun imarı, yöre halkına umut ve refah getirmişken, içinde HDPKK'nın olduğu her oluşum millet nezdinde antipati doğururken, HDP ve yandaşlarının bu vahşi cinayetle 'mağdura' dönüştürülmek istenmesi en çok kime fayda sağlar sizce? Haydi çalıştırın saksıları...



Alnından öptüğüm savcı

Üniversiteli kızı taciz eden Mehmet R. adlı şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bir savcı çıktı, karara "Gece yalnız yürüyen kadınlar tedirgin olur" diyerek itiraz etti. Yeniden tutuklanan tacizcinin 5 yıllık hapis cezası onandı.

Bu sütunlarda sırf kadınların gece tek başlarına sokağa çıkma özgürlüklerini korumak adına sanığa özel ceza veren ABD'li yargıcın hikayesini anlatıp durdum. Artık bizim de bir 'hukuk efsanemiz' var. O savcıyı alnından öpüyor ve en kısa zamanda onu bize tanıtacak özel bir röportaj bekliyorum.



Gaf kürsüsü

"Maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yönetiyor." Galler - Türkiye maçını anlatan TRT spikeri Levent Özçelik, "izliyor" demek isterken maçı protokole yönettiriyor.



Zap'tiye

Dünya Kupası'na katılmak için bu kadar uğ raşmasak mı acaba?



Ne demiş?

Muhabir, sokakta dilencilik yapan sapasağlam gence sordu: "Neden dileniyorsun?" Genç pişkin çıktı: "Dilenmiyoruz abla, bu bizim mesleğimiz. Dilenmek çok güzel, başka işte çalışmak istemiyorum."