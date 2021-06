Geçen hafta Türkiye'nin en iyi maç spikerlerinin kimler olduğunu siz değerli okurlarıma sormuştum. Sağ olun, büyük ilgi gösterdiniz. Okurumuz Mehmet Akın'ın değerlendirmesi ise genel hatlarıyla hepsini özetleyecek cinsten. İşte izleyici gözüyle maç spikerlerimiz:

"En en iyiler arasında tabii ki birinci sırada Halit Kıvanç var. Sonrası şöyle: Orhan Ayhan, Tansu Polatkan, Ercan Taner, İlker Yasin, Murat Kosova, Güntekin Onay....

Bana kalırsa en kötüleri de sıralamak lazım. Hünkar Mutlu (yerli yersiz acayip bağırıyor, yeni nesil anlatıcılar heyecanlı maç nakletmeyi bağırmak zannediyorlar), Kerem Öncel (hazırlıksız çıkıyor, gaf üstüne gaf yapıyor), Levent Özçelik (hep hata, hep pot), Erdoğan Arıkan (hep pot, hep aynı ses tonu, aynı düzey), Yalçın Çetin (her zaman her maçı dünya kupası finali gibi anlatıyor, olmaz ki ama)

Geçen gün Hünkar Mutlu yine bağıra bağıra maç anlatıyordu. Kızıma dedim ki, 'Bak bunun sesini kısalım, maçı ben sana anlatayım, hem maçı yaşa, hem futbolu takip etmiş ol.' İlk beş dakikadan sonra, 'Baba sen daha iyi anlatıyorsun' dedi. Yeni nesil, maç anlatmayı önündeki istatiği okumak ve bağırmak zannediyor. Saygılarımla Yüksel bey..."

Çocukluk arkadaşım, can dostum, sevgili Nejat Özkaleli de küçük bir değerlendirme notu ile tartışmaya katkı vermiş:

"Yüksel'im, spikerlik eskidenmiş. Şimdikiler ne kadar çok bağırırlarsa, o kadar iyi spiker olduklarını sanıyorlar. Ben de maç izlerken sesi kısanlardanım. Listendeki en iyi isim bence Murat Kosova..."



En güzel Milli Takım şarkısı

Geçenlerde Mustafa Sandal ve Kıraç'ın EURO 2020'de Milli Takımımıza destek vermek için hazırladıkları şarkı ve klipleri de eleştirmiştim. Özellikle de Kıraç'ın militarist tonlar taşıyan şarkı sözlerinden duyduğum rahatsızlığı dile getirmiştim. Köşemizin vefalı okurlarından Ramazan Budaklar ise bu kurak çölde bir vaha bulmuş:

"Milli Takım'a en güzel destek, Azerbaycanlı sanatçımız Azerin'den geldi: 'Yıldız aya aşık olmuş, ben sana / Ay yıldıza ışık olmuş, sen bana / Bayrağına, toprağına can feda / Gün bu gündür, haydi canım Türkiye'm! / Cümle âlem bunu bilir güneş doğudan yükselir / İnanırsan zafer gelir Türkiye'm... Canım Türkiye'm!"



Bizde intiharlar niye az?

Değerli okurum, sevgili dostum Ali Aktulga iyice benim yerime göz dikmişe benziyor. Her hafta çarpıcı yorumlarıyla köşemize katkı sunan Aktulga, bu sefer de harika bir tespitle beni hasetten çatlatmayı başardı:

"CNN Türk'teki Akıl Çemberi programında Hakan Bayrakçı, son 50 yılda dünya ülkeleri arasında intihar oranı en düşük ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. İlginç bir durum ama sebebi maalesef bize özgü bence. Diğer ülkelerde bunalıma giren kendisini, Türkiye'de ise karısını, sevgilisini, en yakın arkadaşını, ortağını öldürdüğü için istatistikler farklı görünüyor."



Bu nasıl doktor?

Bu seferki bir okur mektubu değil, sosyal medya alıntısı. Atv'nin dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Tarık' rolünü oynayan Adnan Biricik, Kefaret dizisinde 'Doktor Ahmet'i canlandıran meslektaşı Yurdaer Okur'u eleştirmiş:

"FOX'ta, Kefaret adında bir dizi, büyük sanatçılarımızdan biri oynuyor doktoru ve 'Biraz boğazlarımız şişmiş' diyor. E be evladım, insanın kaç boğazı vardır? Hadi sen bilmiyorsun, yönetmenin de mi yok? Yazıklar olsun. Ben bir oyuncu olarak FOX'ta iş bulamayacak olsam da bunu uyarmadan duramam."



Gaf kürsüsü

Tansu Sarı kardeşimden yine kaçmamış: A Spor'daki Spor Gündemi Transfer programının yorumcusu Saffet Akbaş, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin Milli Takım'da devamlı oynaması gerektiğini söylerken defalarca "Nihat Kahveci" dedi.



Zap'tiye

Beyler, eğer babanızla birlikte çekilmiş renkli fotoğrafınız yoksa, prostat kontrolü yaptırma zamanınız gelmiş demektir. Hanımlar, cımbızla nerenizi aldığınızı göremiyorsanız, siz de doooğru gıdı gerdirmeye...



Ne demiş?

"Yıllarca emekler verip, okullar okuyup, diller öğrenip işe yaptığım başvurunun kriteri Diksiyon kursu ve estetik cerrah ziyareti olmuş. Gelen genç kadınların CV'lerine bakınca kendimden utandım. Bırakmalıyım herhalde artık." (Televizyoncu Ahu Özyurt'un paylaşımı)