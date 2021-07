Bayramda ekranlar bomboştu. Özel hazırlık yapan pek az kanal vardı. Diziler de, sevilen programlar ve yarışmalar da tatile çıkmıştı. Tatile gidemeyip, evinde kalan vatandaşın payına yine tekrar bölümler, kiloyla alınan filmler düştü.

Bana göre bayramın yıldızı TRT 1'in dizisi Gönül Dağı'ydı. 'Kurban' adıyla özel bir bölüm çekmişlerdi. Bu kadarı bile seyirciye gösterdikleri saygının ve işlerine ne kadar özenle yaklaştıklarının işaretiydi. Bayramın ilk günü şahane bir bölüm izlettiler bizlere. Hem eğlendik, hem de gözümüze sokmadan usul usul verdikleri sosyal mesajları alıp, beyin kıvrımlarımızda, kalp odacıklarımızda dolaştırdık.

Bayramın nasıl 'birlikte' kutlanması gerektiğini gösterdiler. Geleneksel düğünlerin nasıl yapılması gerektiğini de... Kurbanlarını sokak arasında değil, özel hazırlanmış bir tesiste kestiler. Hele kurban dağıtımı sahnesi tek kelime ile ders niteliğindeydi. Araçların bile ulaşmadığı, sadece yürüyerek gidilebilen dağ köylerine sırtlarındaki heybe ile et götürdü bizimkiler. Dedemiz dedi ki, "Onlar et beklemezler bayramlarda bilirim. Bekledikleri; hatırlarının sorulması, insan yerine konulmalarıdır. Heybemizdeki etler, alan el ile veren el arasındaki muhabbettir sadece..." Elindeki elek ile sözde güneş toplayıp, yaşadığı o karanlık, bir göz odasına istifleyen (!) köyün delisinin umutsuz ama onurlu çabasına da alkış tuttum sessizce...

Bir de huzurevlerindeki yaşlıların beklentilerini ortaya serdiler ki, yürek dayanmadı. Neyse ki sonunda hepsini 'hayırsız' evlatlarıyla bir araya getirmeyi başardılar.

Teşekkürler Gönül Dağı, bayramı 'bayram gibi' yaşattığın için...



Basketbolu katlettiler, sıra futbolda

Tokyo Olimpiyatları'nda yeni icat basketbol maçlarını izliyorum. Adına 3x3 Basketbol diyorlar. 5 yerine 3'er kişiyle oynanıyor. Yarım saha ve tek pota var. Süresi sadece 10 dakika. Litvanya ile Belçika arasındaki açılış maçının sonunu getiremedim. Çünkü yarım sahada oynandığı için trafiği çok sıkışıktı. Böyle olunca da her vücut temasına düdük çalan hakem yüzünden ortaya kekeme bir basketbol oyunu çıkmıştı. En fazla üç dakika tahammül edebildim, sonra 'normal' basketbol maçlarına döndüm.

Şimdi de FIFA yeni bir proje üzerinde çalışıyormuş. Futbol maçlarının süresi 1 saate inecekmiş. Basketboldaki gibi topun oyunda olmadığı sürede kronometre duracakmış filan... Sırf heyecan ve tempo kazansın diye binbir yeni kural icat edip, güreşi mahvetmişlerdi. Bu yüzden güreş, tamamen teknik bir itiş kakışa dönüştü. Şimdi de basketbolu ve ardından da futbolu katletmeye çalışıyorlar. Peki neden? Z kuşağının beklentilerini karşılamak için. Kimdir bu Z kuşağı? Hiçbir şeye sabredemeyen, sebat nedir bilmeyen, aşırı derecede talepkâr, her şeyi fastfood yutmaya alışkın bebeler... Maksat, geleceğe yatırım yapıp (!) reklam ve sponsor gelirlerini garanti altına almak.

Az daha unutuyordum. Bu yıl ilk kez kaykay da olimpiyat oyunlarına dahil edildi. Sokak bebeleri bayram ediyordur.



Kadınların olimpiyatı

Tokyo 2020'yi izleyen kadınlar kim bilir ne kadar gurur duyuyorlardır? Özellikle de Kadın Voleybol Milli Takımımızı izleyen Türk kadınları.

Kadınlar adına bir başka gurur konusu ise neredeyse tüm branşlarda kadın hakemlerin sayısının artması. Özellikle boks, güreş, halter, judo, futbol gibi eskiden sadece erkeklerin tekelinde olan branşlarda kadınların karar merciine yükselmesi son derece sevindirici.

Bu arada amatör boksta kask takma zorunluluğunun kaldırıldığını gördüm. Sanırım, daha çok kan ve daha fazla nakavt görmek istiyorlar, genç boksörlerin hayatı pahasına... Keşke Uluslararası Boks Federasyonu ve Olimpiyat Komitesi'nde daha çok kadın üye olsaydı...



Gaf kürsüsü

Yaşlı komşusunu dövdüğü için hapis yatan şarkıcı Halil Sezai söyledikleriyle yeterince akıllanmamış olduğunu gösterdi: "O gün kafam iyiydi, yeterince tam olarak dövemedim."



Zap'tiye

Yeni Hayvan Hakları Yasası'na ek madde öneriyorum:. Hayvanları araçlarının arkasına bağlayıp sürükleyen canilere ceza olarak aynısı uygulansın.



Ne demiş?

Show Haber muhabiri sokaktaki delikanlıya sordu: "Erkekler, kadınlardan daha fazla karbon salımı yapıyormuş, ne diyorsunuz?" Genç: "O zaman inekleri de yasaklasınlar. Onlar daha çok salıyor."