Galatasaraylı Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na sahanın ortasında kafa ve yumrukla saldırdı. Bekledim ki o gece yarısı Galatasaray Kulübü olağanüstü toplansın ve Marcao'nun biletini kessin. Sonra hatırladım ki, bu Galatasaray'daki ilk kavga değil. Üstü örtülen ilk olay da değil. Yıllar önce Galatasaraylı Riera soyunma odasına kilitleyip, bayıltana kadar dövdüğünde de kulaklarının üstüne yatmışlardı. Aynı Marcao, takım arkadaşı Halil Dervişoğlu'nu yumrukladığında da yönetim, pisliği halının altına süpürmüştü. Ne yazık ki bu sefer de geç kaldılar. Neyse ki futbolcular daha duyarlı ve onurlu çıktı da Marcao'yu ne takım otobüsüne ne de ertesi günkü idmana aldılar. Bakın, 12 Nisan 2012'de bu köşede Melo-Riera olayı için ne yazmışım:

"Ülkemde misafir ettiğim bir futbolcunun öldüresiye dövülmesinden dolayı, bunu yapan kişi hakkında şikayetçiyim. Bu olay, kesinlikle bir kamu davası olmalıdır. Baygın bir adamı 45 saniye boyunca yerde tekmeleyen kişinin elini kolunu sallaya sallaya dolaşmaması gerekir. Yok mu benimle aynı hassasiyeti paylaşıp kamera görüntülerini istetecek bir savcı? Bir de... Melo bir daha pitbull taklidi filan yapıp hayvanları küçük düşürmesin lütfen!"

Aynısını, Marcao için de talep ediyorum.



Hepimiz mayın gibiyiz

Geçen hafta beni en çok kaygılandıran haberlerden biri Konya'dan geldi. Yol üstünde çay molası veren kadın, çayın soğuk gelmesi üzerine semaveri devirmiş. Mekan sahibi de kadının kafasına ateş edip öldürmüş...

Yukarıdaki paragrafı yazarken, klavyemden çıkan kelimelere ben bile inanamadım. Çay soğuk diye semaver devrilir mi? Semaver devrildi diye birinin kafasına sıkılır mı?

Ben bu satırları yazarken önüme yeni bir haber düştü: İstanbul Pendik'te adam, çocukları çok gürültü yapıyor diye pompalı tüfeğini kapıp, babayı kurşun yağmuruna tutarak öldürmüş... Sırf çocukları gülüp eğleniyor diye...

Antidepresan yani sakinleştirici ilaç kullanımında Avrupa şampiyonu olmuşuz. Dünya şampiyonluğuna da azıcık kalmış. Aramızdaki her üç kişiden biri antidepresan kullanıyor ve aramızdaki her üç kişiden üçü serseri mayın gibi patlamaya yer arıyor. Benden size naçizane tavsiye: Trafikte önünüze kırana gülümseyin, yolda size omuz atıp geçenden özür dileyin. Aman diyeyim...



Omuz omuza Korona'ya

Lig başladı, tribünler seyircilere açıldı. Ama ne yazık ki önlemler de bir tarafa atıldı.

Tribünlerde maske takan tek tük... 'Omuz omuza' tezahürat geri dönmüş. Yani maske, mesafe, hijyen hak getire...

Ne oldu? Korona bitti de benim mi haberim olmadı? Peki ya o statlarda bir tane dahi güvenlik görevlisi yok muydu, onları uyaracak, maskelerini taktıracak, aralarına mesafe koyacak? Bir kişinin aklından "Sevgili futbolseverler, lütfen maskelerinizi takın, aranızdaki mesafeyi açın" diye stat anonsu yaptırmak geçmedi mi?

Ben yetkililerin yerinde olsam, kurallara uymayan o seyircileri tek tek stat güvenlik kameraları ile tespit eder, evlerine 3 bin 100'er liralık cezayı gönderirdim. Bakın gelecek hafta tribünler mum gibi oluyor mu, olmuyor mu?..



Güle güle evlat...

Bu köşenin okurları benim kadar Kuki'yi de tanıyorlar. Bu köşeye çokça kez konu olan benim dünya tatlısı oğlum, yakalandığı amansız lenf kanserini atlatamayıp melek oldu.

Bunca masumun afetlerde hayatını kaybettiği, insanların ölümden kaçmak uğruna uçakların tekerlek yuvalarından düştüğü böyle bir dünyada bir köpeğin ölümünden söz etmemi yadırgayanlar olabilir. Ama bilen bilir. Onlar bir süre sonra 'evlat' olurlar.

Yaşadığı 9 yıl boyunca bana her saniye 'bir nefes uzaklığında' olan, başını dizime koymadan uyuyamayan Kuki'm artık yok. Bir uzvumu kaybetmiş gibi hissetmem de bu yüzden zaten. Çok üzgünüm, çok...



Gaf kürsüsü

A Spor'da yayınlanan Haydi Maça programında Krasnodar-Arsenal Tula maçından gol anonsu yapan spiker Ümit Aktan; anons sonrası konuk Tanju Çolak'a "Muslera'nın Avrupa'da gördüğü kart lige yansıyor mu?" dedi.



Zap'tiye

İşte aşı karşıtlarının zaferi: Taliban, Afganistan'da Covid aşısını yasakladı...



Ne demiş?

Okurumuz Murat Aydın not etmiş: "Vatan sevgisi maya gibidir, sütü bozukta tutmaz." (A Haber'in 15 Temmuz yayınında bir gazimizin sözü)