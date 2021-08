Müge Anlı'nın Türk televizyon tarihinde gerçekten de ayrıcalıklı bir yeri var. Programının reyting başarılarından, adalete verdiği hizmetten, giriştiği hayır işlerinden söz etmiyorum. Bana göre Müge Anlı'nın en büyük başarısı, bir program değil, bir format, hatta bir 'sektör' yaratmasıdır.

Televizyon sektörünün ekonomik açıdan giderek küçüldüğü, tasarruf tedbirlerinin arttırıldığı, reklam pastasından alınan dilimlerin inceldiği, dizi ve program sayılarının asgariye indirildiği bir dönemde Müge Anlı; yarattığı sektör, açtığı kulvarla bana göre televizyon piyasasının istihdam yaratan bir 'patronu' haline geldi. Öyle ki, pek çok haberci, anchor masalarını bırakıp, 'Müge Anlı gibi' bir program sunmaya soyundular.

Ece Üner, Kanal D'de, Fulya Öztürk de FOX ekranlarında benzer birer reality show programıyla yollarına devam etme kararı aldılar. Daha önce de Didem Arslan gibi haberciler kulvar değiştirip aynı türü denemişti. Bence toplanıp, Müge Anlı'ya teşekküre gitmeliler. Kendilerine yeni ufuklar ve yeni ekmek kapıları açtığı için...

Peki gündüz kuşağındaki bunca reality show programının akıbeti ne olacak? Yeniler şimdilik saltanatın keyfini sürebilirler. Ama sezon açılınca 4x100 yarışında olduğu gibi bayrağı Müge Anlı ve Esra Erol'a uzatıp, ikisi arasındaki yarışı izlemeye koyulacaklar gibi görünüyor.



Büyük galaya müthiş konuklar

Değerli dostum ve meslektaşım Alper Alp'le ilgili bu sütunlarda çok yazı yazdım. Çünkü tıpkı bir başka dostum Salih Keçeci gibi böylesine zor ve sıkıntılı günlerde bile pes etmeden magazin dergisi çıkarmaya devam ediyor, görkemli ödül geceleriyle de sektöre büyük ivme kazandırıyordu.

Alper bu yıl çıtayı iyice yükseğe koydu. Sahibi olduğu Moon- Life dergisinin geleneksel ödül gecesini New York'ta düzenlemeye karar verdi. 28 Mayıs'ta Broadway'deki ünlü Marriott Marquis'de düzenlenecek galaya Türkiye'den pek çok ünlü konuk gelecek. Ama gecenin bir onur konuğu var ki, herkese "Vay be" dedirtecek. Evet, sıkı durun, ünlü aktör Robert de Niro, MoonLife dergisinin müthiş organizasyonu için salonda olacak.

Türkiye'nin; turizmi, tarihi, kültürü ve sanatıyla tanıtılacağı organizasyon için ayrıca Sylvester Stallone, Anthony Hopkins, Rihanna, Tarkan, Kenan Doğulu, Kıvanç Tatlıtuğ, Hande Yener gibi bir çok isim de geceye davet edilecek. Hafta boyunca organizasyonun afişleri New York sokaklarındaki billboard ve ekranlarda yer alacak.

Bravo Alper kardeşim. Sadece 'hayal etmekle' yetinmediğin için...



Hakan Ural'a yemek ısmarlarken...

Kanal D'de hafta içi her sabah yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının yorumcusu Hakan Ural, yayınlanan lahmacun videosundan sonra yutkunarak dedi ki: "Vallahi bak abartmıyorum, şimdi olsa o lahmacundan 15- 20 tane yerim..." Partneri Nur Tuğba'nın gözleri fal taşı gibi açıldı: "Ne? 20 tane mi? Nasıl olur?.." Hakan başladı anlatmaya.

"Bak, bir arkadaşım bana yemek ısmarlamak için dönerciye götürdü. Kendisi iki porsiyon yedi. Ben 23 porsiyonu götürdüm. Hesap gelirken tuvalete gitti. Bir de baktık ki, tuvaletin camından kaçmış... Uyarıyorum, beni yemeğe çıkaracaklar hazırlıklı olsun. Kredi kartı limitlerini filan yükseltsinler..." Aklından Hakan'ı yemeğe çıkartmak geçen varsa uyarayım istedim...



Gaf kürsüsü

Mısır'da kuyumcuyu soymak isteyen kadın, tezgahın arkasındaki adamın yüzüne biber gazı sıktı. Ancak biber gazı sahte olup adamı etkilemeyince soyguncu kadın yakalanarak, polise teslim edildi.



Zap'tiye

Merdiven altı imalathanelerde bir gram süt içermeyen peynir, arıların yapmadığı bal, içinde et olmayan sucuk üretiliyor. İnovasyonda dünya lideriyiz!..



Ne demiş?

"Yaşından başından utan. Karton bile değil, fiberglass imparatorsun!.." (Yorumcu Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e zehir zemberek sözler)