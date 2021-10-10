Atv son yıllarda rakiplerine büyük bir üstünlük sağladı. Uzun zamandır televizyon sektöründe bir kanal bu denli açık ara bir reyting başarısı elde etmemişti.

Çarşamba gününün Total reyting listesini örnek olarak buraya aldım. İlk 10 programın içinde tam 6 tane Atv imzası var. Bu, uluslararası alanda da son derece önemli bir başarıdır. 80 milyonluk bir ülkede, onlarca özel ve devlet kanalı varken, bir kanalın rakiplerine bu denli nal toplatması dünyada da görülen bir durum değildir.

Kuruluş Osman, tüm diziler arasında bugüne kadarki en iyi sezon başlangıcını yaparak birinci sıraya oturmuş. Kuruluş Osman'ın özeti bile üçüncü sırada yer almış. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, Para Piyasaları ve Hava Durumu ilk 10'da kendilerine yer bulmuş. Bunun adı tek kelime ile zaferdir.

Sadece o kadar mı? Haftanın en az 4 gününde Atv dizileri birinciliği kimseye kaptırmıyor. Bilgi yarışması denilince akla Kim Milyoner Olmak İster? geliyor. Dini içerikli programlar arasında Prof. Nihat Hatipoğlu en önde koşuyor. Cem Öğretir'li Ana Haber, İbrahim Sadri'nin sunduğu Kahvaltı Haberleri adeta tiryakilik yaratıyor.

Atv için "Reytinglerin efendisi" deyişimin içinde en ufak bir abartı yok. İstatistikler, sayılar ortada. Daha ne olsun?



Peki ya kamu spotu?

Okan Bayülgen zeki adam vesselam... Zekasını, ekran tecrübesiyle de birleştirince katıldığı programlarda söylediği her söz olay oluyor. Okan, geçen hafta Gülben Ergen ile birlikte katıldığı Haber Global ekranlarındaki Buket Aydın'ın sunduğu Tarafını Seç programında söyledikleriyle de gündem oldu. İnternette reklam yapan influencer'lar için "Hepsi çöp" diyen Okan, "Ünlüler topluma örnek olmalı mı?" tartışmasında da keskin cümleler kurdu: "Günümüzde dizi oyuncularını hemen rol arkadaşıyla evlendiriyorlar, 1-2 çocuk yapıyor, bir de daire alıyor. Diyorlar ki siz artık topluma örnek oldunuz. O zavallılar nasıl topluma örnek olsun?"

Herkesin fikri kendine tabii ki ama bana kalırsa bir ünlü, toplumu etkileme gücüyle şöhrete ulaşırsa 'sorumluluk' almalı. Aksi halde Okan Bayülgen'e Sağlık Bakanlığı'nın aşıyı teşvik edecek kamu spotunda oynama görevi niye verilsin?



Hollywood klasikleri nerede?

Bu hafta cumartesi günü okur mektuplarına yer veremedim. Sebebi, Günaydın Cumartesi'nin bu haftaya özel olarak salı gününden yani normalden üç gün önceden baskıya verilmesiydi. Ama yine de köşemiz, okurların yorumlarından mahrum kalsın istemedim.

Köşemizin en kıdemli okurlarından, emekli coğrafya öğretmeni, değerli dostum Günseli Eyüboğlu yazmış. (Sadece yazmakla kalmamış. Kullanmam için görsel malzeme de sağlamış, sağ olsun)

"Yüksel Bey, sizden yazmanızı istediğim bir konu var. Televizyon kanalları aptal saptal komedi filmlerini yüzlerce defa oynatacaklarına, eski Amerikan filmlerini oynatsalar ne iyi olur. Yeni nesil de o harika oyuncuları tanımış olur. Roma Tatili, Kleopatra, Yüksek Sosyete, Öğleden Sonra Aşk gibi... Lütfen sesimizi duyurun..."



İlhan Daner'e yapılan ayıp

Köşemizin lojistik destek sağlayıcılarından sevgili Ali Aktulga, bir Vefa Lisesi mezunu olarak 'Vefa'nın bir semt adı olarak kalmasından dem vurmuş:

"İlhan Daner'in vefat haberi eşliğinde verilen görüntülerin en yenisi neredeyse 20-25 yıl önce çekilmiş fotoğraflardı. 'Sosyal Medya Fenomeni' olmadığı için ancak öldüğünde haber olabilen gerçek sanatçıların kaderi bu olsa gerek. Her akşam internetten buldukları abuk sabuk videolar ve eski haberler ile doldurdukları haber saatlerinde, hastalığı bile kendine yer bulamayan sanatçıların ancak vefatı mal bulmuş Mağribi gibi malzeme oluyor yazılı ve görsel basına. Bu da basınımızın ayıbı bence. "



Gaf kürsüsü

O Ses Türkiye'den bir diyalog: Ebru Gündeş: Beyaz televizyonculuğun duayenidir ama sahneyi bilmez. Beyaz: Sahneyi bilmez dedikleri, onlar 25 yıldır benim sahneme çıkıyorlar, Beyaz Show'a..."



Zap'tiye

İstanbul'daki belediye otobüslerinin değişmez misafiri köpek Boji günde 29 durak gezip 40 kilometre yol yapıyormuş. Onca sorun dururken Belediye'de masa başında pinekleyenlere bir mesaj veriyor olmasın?



Ne demiş?

"Ben de ekoseyi çok severim. Şu anda giydiğim gömlek de ağabeyimin zaten..." (Bahçeşehir pazarında yılın modasını öğrenmeye çalışan Atv muhabiri Hümeyra Nebilir'in itirafı)