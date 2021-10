Sayılı gün çabuk bitermiş. Sonunda Eşkıya günü de geldi işte... Benim gibi dizinin tutkunlarının özlemi, bu akşam Atv ekranlarında yayınlanacak 200'üncü bölümle sona erecek.



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tutkunları bir haftadır yasta. İlyas'ın kafasından vurulduğu ve Hızır Reis'in "İlyas'ıma kıydılar" diyerek gözyaşı döktüğü fragman, sosyal medyada zirveye oturdu. Ama burası Eşkıya dünyası, her şey mümkün.

Bu arada dizinin ilk bölümlerinde misafir oyuncu olarak yer alacak İlker Aksum'un, set başlamadan 2 gün önce Kovid 19'a yakalandığını ve yerine bir başka oyuncunun arandığını yazmıştım. O ismin de Emre Karayel olduğunu fragmanda gördük. Eşkıya'nın Şampiyonlar Ligi gibi kadrosu Emre Karayel ve Cemal Hünal ile iyice 'Rüya Kadro'ya dönüştü.

Eşkıya'yı sadece erkeklerin değil, kadınların da büyük ilgiyle izlemesinin sebebi, dizideki kadın karakterlerin gücü ve etkisinden kaynaklanıyordu. Kadroya bu yıl, yeni kadın karakterler takviye edildi. Bunların başında da Nurseli İdiz geliyor. Madam Anna karakterine hayat verecek olan İdiz ile sette sohbet etme imkanı buldum. Son derece heyecanlı ve bir o kadar da keyifliydi. Bir dönem zor zamanlar geçiren İdiz'e, Eşkıya'nın kol kanat germesini çok takdir ettim. Çünkü bir oyuncu için en önemli rehabilitasyon, sette olmaktır. İdiz'in Madam Anna karakterinin hakkını vereceğine de gönülden inanıyorum.

Hasretim bitti... Şimdi kumanda aletimi sehpaya bırakıp, koltuğuma gömülme vaktidir...



Kurtları nasıl kandırdılar?

Sete yaptığım ziyarette malikane ve içinde bulunduğu araziye hayran kalmıştım. Mekanın sahibi işadamı Seyfettin Yılmaz ile de tanışıp uzun uzun muhabbet etmiştim. Gelin görün ki, yazımın çıktığı gün Oktay Kaynarca'nın mesajı telefonuma düştü: "Bak fakir doğduğun nasıl da belli senin de... :) Ben de zengin bir ailenin çocuğu değilim ama hiç olmazsa artık alan kavramım değişti. :) Vicdansız, 14 dönüm nedir? 140 dönüm o evin arazisi..." Vallahi haklıydı. 140 dönüm yerine, 14 dönüm yazıvermiştim. Her yıl bahçemdeki 5 metrekare 'araziye', domates biber ekmekten başka toprak mı tanırdım? Bu vesile ile düzeltmeyi de yapayım: O arazi 14 değil, 140 dönümmüş!.. Benim ölçülerime göre, İstanbul'un yarısı yani...



Madem ele güne rezil oldum, Oktay ile Seyfi'den intikam alma zamanıdır: Efendim, geçen sezonun final sahnesinde Hızır Reis aracına binip giderken, üç kurt onu uzun süre takip etmişti. (Kaçıranlar, görüntüyü bu akşamki özet bölümde yeniden izleyebilirler) O sahne nasıl çekilmiş biliyor musunuz? Sahipleri dışında kimseden komut almayan safkan kurtları aracın peşinden koşturmak için Seyfi Bey'i otomobilin içinde saklamışlar. O, aracın içinden ıslık çalıp, kurtları Reis'in peşine takarken, Oktay da araçtan içeri girmemeleri için kapı aralığına ayağını koyup, onları engelliyormuş....

Muhtemelen beni artık o sete sokmazlar!..



Fenerbahçe neden 'orta' kalitede?

Fenerbahçe'yi bu ortalar bitirdi. Alanyaspor maçının ilk yarısında 20 ortanın 17'si isabetsiz. Maç sonunda bu oran 49/41 oldu. Koca Fenerbahçe, Ferdi ile Nazım'ın ortalarına mahkum. Peki ya çağdaş futbolda orta mı kaldı? Adı üzerinde, 'orta yere vurulan hedefsiz top...' Ceza sahasındaki adamını görerek, bilerek 'pas' verebiliyor musun, sen ona bak... Ver topu kanada, şişirsinler ortaya. Bunu oynatmak için futbol dahisi (!) Pereira'ya kamyonla para veriyorlar. Bırakın B planını, adamın A planı bile yok. Haftalar önce Fenerbahçe liderken yazmıştım; Pereira'nın hoca filan olmadığını. Bu sefer Ali Koç'un megafonuyla bağırıyorum: Bu arkadaştan bi cacık olmaz. Yoğurda yazık oluyor...

Bu arada Fenerbahçelilerin "uğurlu spikeri" Özkan Öztürk'ün (BeIn Sports) tılsımı da bozuldu... Özkan Öztürk'le Fenerbahçe en son 12 Temmuz 2020'de yine Kadıköy'de Sivasspor'a 2-1 mağlup olmuştu....



Gaf kürsüsü

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Samatta'nın attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı. (Samatta, Fenerbahçe ile üç maça çıktı, gol atamadı ve ardından Pereira'nın raporu doğrultusunda Antwerp'e kiralanmıştı)



Zap'tiye

Fiyatı 900 liraya çıkan altına, "Çeyrek" demekle biraz haksızlık etmiyor muyuz sizce de?



Ne demiş?

"Yiğidin bakışı, korkağın kılıcından keskindir." (MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki sözleri)