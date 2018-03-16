Aslıhan Doğan ile pazar günü mütevazı bir törenle evlenen Arda Turan'dan örnek davranış! Ünlü futbolcu, Türk Kızılayı ve Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği kampanyada, Afrin'deki kahraman askerlerimiz için kan bağışında bulundu. Turan, "Askerlerimizin yaptıklarının yanında bizim yaptığımız hiçbir şey. Altınbaş Üniversitesi'ne, rektörümüze ve Ali Ağabey'e (Altınbaş) teşekkür ediyorum" dedi. Bu konuda herkes kadar duyarlılık göstermeye çalıştığını söyleyip kan bağışı yapan Arda'nın ve onun gibi kan veren herkesin gönlüne sağlık.