Tüm Türkiye iki gündür, Genç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Genç'in oğlu Murat Genç'in anlaşmalı olarak boşandığı eşi Nazan İlcan'a verdiği rekor tazminatı diline dolamış durumda!

Mahkemenin onayladığı boşanma protokolüne göre Murat Genç, boşandığı eşine, para, yat, kat, jet ne varsa vermiş!

İlcan ve oğlunun hesabına 10 yılda 10 milyon pound para, ayda 130 bin lira nafaka, İstanbul, Ankara ve Ayvalık'ta birer ev, Dikmen'de 35 gayrimenkul… Oğlunun yurt içi, yurt dışı eğitim öğretim, kurs, sağlık, okul servisi, ulaşım, spor ve hobi faaliyetleri, seyahat ve tüm bakıcı giderlerini söylemiyorum bile... Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk kez görülen böylesi boşanma protokolü için herkes bir komplo teorisi ortaya atıyor. Söylentileri bir kenara bırakıp gerçeği açıklayayım.



ÖNCE PINAR GÜNEŞ BOŞANMIŞ

Murat Genç ile Nazan İlcan'ın boşanmasının nedeninin ihanet olduğunu öğrendim. İhanette bulunan da tahmin edebileceğiniz gibi Murat Genç… Murat Bey, ailece görüştükleri, birlikte seyahatlere gittikleri, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Levent Karsak'ın eşi Pınar Güneş Karsak'a gönlünü kaptırmış. Yasak aşkın ortaya çıkması uzun sürmemiş ve sonra da zaten ortalık karışmış.

Pınar Güneş kocasından boşanmak zorunda kalırken, Murat Genç de bu yasak aşkın bedelini, eşi Nazan İlcan'a servet vererek ödemiş. Aşk bu; ne eş dost, ne de para pul dinliyor!!!