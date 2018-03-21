Etçilerimizden sonra balıkçılarımız da yurt dışına açıldı. İstanbul'un ünlü balıkçılarından Arnavutköy'deki Eftalya'nın Moskova'da şube açtığını öğrendim. Azeri ve Rus ortaklı bir grup, Eftalya'yı Moskova'ya taşımış. Şehrin gözde caddesinde 1.5 milyon Euro yatırımla açılan restoranı, Mimar Sinan Kuran tasarlamış. Restoranın şefleri ve müdürleri de Türk'müş. Balıklar günlük olarak Türkiye'den gidiyormuş. Duyduğuma göre, Eftalya şimdiden çok sevilmiş ve şehrin popüler mekanları arasına girmiş. İnşallah bu örnekler çoğalır.