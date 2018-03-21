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BÜLENT CANKURT
21 Mart 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Moskova’ya balıkçı ihraç ettik

Etçilerimizden sonra balıkçılarımız da yurt dışına açıldı. İstanbul'un ünlü balıkçılarından Arnavutköy'deki Eftalya'nın 'da şube açtığını öğrendim. Azeri ve Rus ortaklı bir grup, Eftalya'yı Moskova'ya taşımış. Şehrin gözde caddesinde 1.5 milyon Euro yatırımla açılan restoranı, Kuran tasarlamış. Restoranın şefleri ve müdürleri de Türk'müş. Balıklar günlük olarak Türkiye'den gidiyormuş. Duyduğuma göre, Eftalya şimdiden çok sevilmiş ve şehrin popüler mekanları arasına girmiş. İnşallah bu örnekler çoğalır.

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