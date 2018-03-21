Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Paylaşmaya kitapla devam
BÜLENT CANKURT
21 Mart 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Paylaşmaya kitapla devam

Doğal duruşu ve içtenliğiyle 7'den 70'e herkesin dostu olan Zeynep Selvili Çarmıklı, uzun süredir uğraştığı, 'Pembe Fili Düşünme' adını verdiği kitabını piyasaya çıkardı. 'ta psikoloji eğitimi alan 'ın en büyük isteği araştırmalarını, öğrendiklerini ve bildiklerini başkalarıyla paylaşmaktı. Şimdiye kadar videolarıyla bunu gerçekleştiren Zeynep Hanım, şimdi de kitabıyla insanlara ulaşacak. Zeynep Hanım kitabında, okuyucularına kendi değerlerini bulmaları için yol gösteriyor...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN