Doğal duruşu ve içtenliğiyle 7'den 70'e herkesin dostu olan Zeynep Selvili Çarmıklı, uzun süredir uğraştığı, 'Pembe Fili Düşünme' adını verdiği kitabını piyasaya çıkardı. New York'ta psikoloji eğitimi alan Zeynep Hanım'ın en büyük isteği araştırmalarını, öğrendiklerini ve bildiklerini başkalarıyla paylaşmaktı. Şimdiye kadar Youtube videolarıyla bunu gerçekleştiren Zeynep Hanım, şimdi de kitabıyla insanlara ulaşacak. Zeynep Hanım kitabında, okuyucularına kendi değerlerini bulmaları için yol gösteriyor...