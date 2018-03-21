Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Sanat tutkunları yine kapışacak!
BÜLENT CANKURT
21 Mart 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Sanat tutkunları yine kapışacak!

Çağdaş ve modern Türk sanatını gerek 'de, gerekse dünyada yaygınlaştırmak için uğraşan Beyaz Müzayede'nin patronu Aziz Karadeniz, yine kıran kırana geçecek bir müzayede hazırlamış. Bu pazar Swissotel'de gerçekleşecek müzayedede, Türkiye'den çok sayıda sanatçının eserleri satışa çıkacak. Neşet Günal'ın 'Abla ve Kardeşleri' isimli yapıtı, müzayedenin lokomotifi. Fahrelnissa Zeid'in dört adet portre eserinin de bulunduğu müzayedede ayrıca Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, Aydın Çoker ve Ömer Uluç gibi daha pek çok ünlü sanatçının eseri yer alıyor.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN