Çağdaş ve modern Türk sanatını gerek Türkiye'de, gerekse dünyada yaygınlaştırmak için uğraşan Beyaz Müzayede'nin patronu Aziz Karadeniz, yine kıran kırana geçecek bir müzayede hazırlamış. Bu pazar Swissotel'de gerçekleşecek müzayedede, Türkiye'den çok sayıda sanatçının eserleri satışa çıkacak. Neşet Günal'ın 'Abla ve Kardeşleri' isimli yapıtı, müzayedenin lokomotifi. Fahrelnissa Zeid'in dört adet portre eserinin de bulunduğu müzayedede ayrıca Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, Aydın Çoker ve Ömer Uluç gibi daha pek çok ünlü sanatçının eseri yer alıyor.