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BÜLENT CANKURT
23 Mart 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Düğün için harcanan paralar iade edildi

Herkesi yasa boğan o talihsiz kaza yaşanmasaydı; yedi arkadaşı ve üç mürettebat ile yaşamını yitiren , 14 Nisan'da telli duvaklı gelin olacaktı. Mina, 'nda 500 kişinin katılacağı ve 'nun sahneye çıkacağı görkemli düğünle, ile hayatını birleştirecekti.
İki ay önce kiralayıp dayayıp döşedikleri Bebek'teki yol yalısı dairelerinde mutlu mesut yaşayacaklardı.
Ancak ne yazık ki kısmet olmadı; 11 kadın, ayın 11'inde melek olup gitti...

İSTESELER GERİ VERMEZLERDİ
Tüm , melekler için yas tuttu ve onlara dil uzatmaya kalkan kendini bilmezlere de en sert şekilde tepki gösterdi.
Türk milleti, bu konularda ne kadar hassas olduğunu yine ortaya koydu. Önceki gün Mina Başaran'ın düğününde rol alacak kişi ve kurumlarla ilgili öyle şeyler öğrendim ki, milletimle bir kez daha gurur duydum. Lafı uzatmadan öğrendiklerimi sizlerle de paylaşayım.
Çırağan Sarayı, 500 kişilik düğün için aldığı yüklü kaporanın tamamını, hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen iade etmiş. Kenan Doğulu, peşin aldığı parasının tamamını menajeriyle aileye göndermiş. Mina Başaran ve Murat Gezer'in anneleri ve yakın akrabaları düğün kıyafetlerini Vakko ve Beymen'den almış.
Her iki marka da kendilerinden düğün kıyafeti alan herkesi tek tek arayıp kıyafetleri iade edebileceklerini ve paralarını geri alabileceklerini söylemiş. Çiftin iki ay önce kiraladıkları yol yalısı dairenin sahibi de aynı hassasiyeti göstermiş ve kontrat gereği 10 aylık kirayı alabilecekken aileye "Evi istediğiniz zaman boşaltabilirsiniz, kira falan da istemiyorum" demiş. Vallahi ne desem bilmiyorum, bunlar sadece Türkiye'de olur, hepsine kocaman bravo.

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