Mart 2014'te Four Seasons'ta evlenen Burak-Melis Hatipoğlu çifti, mutlu evliliklerini 19 Şubat 2016'da dünyaya gelen kızları Derin ile perçinlemişti. Öğrendim ki, mutlulukları parmakla gösterilen Hatipoğlu çifti, ikinci bebek için arayı çok açmak istememiş! Üstelik Melis Hanım'ın ikinci bebeğine dört aylık hamile olduğunu öğrendim. Gönüllerinden bu kez ne geçiyordu bilmiyorum ama Allah ikincisini de kız nasip etmiş. Yani Burak Bey'in bundan sonra benim gibi sırtı bir daha yere gelmeyecek. Umarım Melis Hanım da, kızları da sağlıkla kurtulur.