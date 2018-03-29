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BÜLENT CANKURT
29 Mart 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

Kendilerini yenilemişler!

Kendisinden 34 yaş küçük oyuncu ile yasak aşk yaşayan 70 yaşındaki Ömer Dinçkök'ü bir sergide gördüm. Vallahi 70 yaşında demeye 70 bin şahit ister! Saç tıraşı, giyimi ve enerjisiyle 18'lik delikanlı gibiydi! Bu arada Instagram'a koyduğu fotoğraftan Eylül Deniz Çolak'ın da kendini baştan ayağa yenilediğini fark ettim! Burnunu incelttiren, üst göz kapağını aldırıp şakağını gerdirten, kaş rengini de saç rengine uyduran Çolak, dudak dolgusundaki eski abartıyı da hallettirince bambaşka bir kadın olmuş!
Dinçkök de genç sevgilisine ayak uydurmak için genç görünmeye çalışıyor anlaşılan!!!

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