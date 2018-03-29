Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Podyumda gazino nostaljisi
BÜLENT CANKURT
29 Mart 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

Podyumda gazino nostaljisi

, yaratıcısı olduğu URUN ile Mercedes-Benz Istanbul kapsamında dikkat çekici ve çok konuşulacak bir prezantasyona imza attı. Bir dönemin 'gazinocular kralı' olarak da bilinen Osman Kavran'ın torunu olan Ece Kavran, çocukluğunun bir parçası olan ilk gazino, ilk lunapark ve ilk sirki podyuma taşıdı ve dedesi Osman Kavran'ı andı. İhtişamlı gazino sahnesini sade ve rafine URUN yorumu ile yeniden inşa eden Kavran, "Hikayemin en başından, doğduğum yerden, çocukluğumun sahnesinde Zeki Müren'den başlıyoruz..." dediği prezantasyonda davetlilere nostalji dolu anlar yaşattı.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN