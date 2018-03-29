Ece Kavran, yaratıcısı olduğu URUN ile Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında dikkat çekici ve çok konuşulacak bir prezantasyona imza attı. Bir dönemin 'gazinocular kralı' olarak da bilinen Osman Kavran'ın torunu olan Ece Kavran, çocukluğunun bir parçası olan ilk gazino, ilk lunapark ve ilk sirki podyuma taşıdı ve dedesi Osman Kavran'ı andı. İhtişamlı gazino sahnesini sade ve rafine URUN yorumu ile yeniden inşa eden Kavran, "Hikayemin en başından, doğduğum yerden, çocukluğumun sahnesinde Zeki Müren'den başlıyoruz..." dediği prezantasyonda davetlilere nostalji dolu anlar yaşattı.