Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI) kapsamında defile defile koşturan moda tutkunları bugün de en az altı-yedi defileyi takip edecek. Tasarımcı Tuba Ergin de, IN EXCELSIS adlı koleksiyonunu bu akşam Swissotel'de iki seans halinde moda tutkunlarının beğenisine sunacak. Duydum ki Tuba Ergin, defilesinde cemiyet hayatından ünlü isimlerin genç kızlarını podyuma çıkaracakmış. Zeynep Mutlu'nun kızı Nazlı Kulaberoğlu ve Ahu Orakçıoğlu'nun kızı Sare, podyumda arz-ı endam eyleyecekmiş. Hem kendileri, hem de aileleri için unutulmaz bir hatıra olacağı kesin...