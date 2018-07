Dünya jet-set'inin gözde tatil şehri, İstanbul'un elitlerinin de adeta ikinci adresi olan Monte Carlo'daydım geçen hafta. Monako Prensi'nin şirketi SBM'in Premium Müşteri İlişkileri Direktörü ve Türkiye Temsilcisi olan Hülya Biren sayesinde harika bir deneyim yaşadım. Milyon dolarlar harcanarak renove edilen Fransız Riviera'sının en lüks otellerinden Hotel de Paris Monte- Carlo'da, Monako Prensesi Grace'in adının verildiği ve geceliği 40 bin Euro olan suiti gezdim! Dünya basınından ilk girenlerden biri olduğum suit, 'anlatılmaz yaşanır' türden ama yine de anlatmaya çalışayım.



SUİTTE GRACE KELLY'NİN ÖZEL EŞYALARI VAR

Hotel de Paris Monte-Carlo Genel Müdürü Ivan Artolli Fih Mi'nin mihmandarlığında gezdiğim 910 m2 büyüklüğündeki Diamond Suite Princess Grace adlı suit, Prenses Grace'in oğlu olan Monako Prensi II. Albert'ın isteğiyle yapılmış. Otelin yedinci ve sekizinci katlarına yayılan suitte Monako Kraliyet Ailesi tarafından bağışlanan Prenses Grace'in sanat eserleri, aile fotoğrafları ve en sevdiği edebi ve şiirsel eserler sergileniyor. Suit, 1956 yılında Monako Prensi Rainier ile evlenen ünlü ABD film yıldızı Grace Kelly'nin stilini yansıtan bir dekorasyona sahip. Prenses Grace suitinin konukları için lüks ve ihtişam, iç mekanın ötesine geçerek, 440 metrekarelik iki katta da bulunan özel dış alana kadar uzanıyor. Sonsuzluk havuzu ve jakuzinin bulunduğu terasta, Akdeniz'in ihtişamını 180 derece görebiliyorsunuz.



YEMEKLER MICHELIN YILDIZLI ŞEFTEN

Geceliği 40 bin Euro olan Prenses Grace Suiti, concierge hizmetiyle de odada konaklayanlara prenseslere layık bir hizmet sunuyor. Suitte konaklayanlar havalimanından özel helikopter ile alınıp bırakılırken, her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için 24 saat hazır bekleyen bir ekip hizmet ediyor. Ayrıca bu suitte kalan konuklar, Michelin yıldızlı şef Alain Ducasse'nin hazırladığı özel bir yemekle karşılanıyor. Konuklar saçlarını yaptırmak isterse de ünlü saç artisti Rossano Ferretti'yi suite çağırarak saçlarını yaptırma şansı buluyor. Geceliği 40 bin Euro olan Prenses Grace'in suitinde, bakalım günümüz prenseslerinden kimler kalacak. Bu arada dünya jet-set'inin ve dünyaca ünlü starların bu suitte kalmak için sıraya gireceklerinden şüphem yok.