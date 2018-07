Magazin dünyasının örnek gösterilebilen ender çiftlerinden olan Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı, çocukları Can ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Lux Bodrum Resort&Residences'ta kalan çift, oğulları Can ile birlikte güneşin ve denizin tadını çıkarıyor. Fiziği ile dikkat çeken Sedef Avcı, oğlu Can ile kano keyfi yaparken görüntülenmiş. Bu sırada, MYC Partners Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan ile iddialı bir tavla partisine tutuşan Kasabalı, tavlanın ardından eşi ve oğluyla denizde vakti geçirmiş.