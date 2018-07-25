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BÜLENT CANKURT
25 Temmuz 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

İşle tatil birleşti

'un en havalı kadınlarından biri olan Elif Dürüst, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte İstanbul- arasında mekik dokumaya başlıyor. Kurucu ortağı olduğu Altıncı Cadde'nin Bodrum Ortakent'teki şubesi için sık sık Bodrum'a giden , bir taşla iki kuş vuruyor tabii. İşinin başında olan Elif Hanım, işlerden arta kalan zamanda da Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Bodrum'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ, Maçakızı'ndaki partiye katılan Elif Hanım'ı, botla evine giderken görüntülemiş.

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