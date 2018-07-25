İstanbul'un en havalı kadınlarından biri olan Elif Dürüst, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte İstanbul- Bodrum arasında mekik dokumaya başlıyor. Kurucu ortağı olduğu Altıncı Cadde'nin Bodrum Ortakent'teki şubesi için sık sık Bodrum'a giden Elif Hanım, bir taşla iki kuş vuruyor tabii. İşinin başında olan Elif Hanım, işlerden arta kalan zamanda da Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Bodrum'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ, Maçakızı'ndaki partiye katılan Elif Hanım'ı, botla evine giderken görüntülemiş.