The Sofa Hotel'in ortağı Ali Sözmen'in oğlu Yağız Sözmen ile işadamı Rasim Sengir'in kızı Yasemin Sengir'in Paris'te üç gün süren dillere destan düğün töreni Versay Sarayı'ndaki final akşamı ile sona erdi. Çiftin milyon Euro'ların havada uçtuğu bir düğünle evleneceğini ilk bu köşeden okumuştunuz. Ancak ne ben, ne de bu düğün için haftalardır hazırlanan İstanbul'un elitleri, bu kadarını beklemiyordu doğrusu! Bir daha dünya gözüyle böyle bir düğüne şahitlik edebileceklerini de hiç zannetmiyorum. Maliyetinin 10 milyon Euro'ya yakın olduğu konuşulan, Lara Fabian'ın sahneye çıktığı, özel izinle açılan Versay Sarayı'ndaki bu düğün bence dünya tarihine geçecek.







DÜĞÜNDEN NOTLAR

- Four Seasons'da ağırlanan konuklar, 160 Mercedes Vito araçla Versay Sarayı'na taşındı.

- Düğünde misafirleri girişte saray muhafızları karşıladı.

- Atlı muhafızların da hazır bulunduğu saray bahçesinde bando takımı da çaldıkları marşlarla düğüne renk kattı.

- Sarayı ziyarete giden turistler, dakikalarca içeri girişleri görüntüledi.

- Gecede iki gelinlik giyen Yasemin Sengir'in ilk giydiği Elie Saab imzalı 300 bin dolarlık gelinliği çok beğenildi.

- Düğünde Belçikalı şarkıcı Lara Fabian sahneye çıktı.

- İstanbul'un elitlerinin yanı sıra, dünyaca ünlü mücevher markası Chopard'ın sahibi Caroline Gruosi-Scheufele ve Sex and the City kitabının yazarı Candace Bushnell de davetliler arasındaydı.

- Gençler, düğün sonrası sarayın içinde hazırlanan kulüpte eğlendiler.

- Sabah 04.00'a kadar süren düğünün çıkışında konuklara yasemin kokulu mum hediye edildi.