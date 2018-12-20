Son zamanlarda sosyetik çiftlere gerçekten bir haller oldu. Özellikle 2018 yılı, çoğuna mutsuzluk getirdi! İşte son örneği...

Yedi yıl önce nikah masasına oturan ve mutlu evliliklerini iki çocukla süsleyen göz doktoru Efekan Coşkunseven ile İsviçreli gelinimiz Nastassia Coşkunseven'in yuvası yıkılmış! Üstelik Nastassia Hanım'ın, eşi Efekan Coşkunseven hakkında çarpıcı iddiaları var!



YARGIYA BAŞVURMUŞ

Nastassia Coşkunseven'in iddiasına göre, önceki hafta eşi tarafından eve alınmayarak tehdit ve hakaretlere maruz kalmış, ayrıca eşi çocuklarını da göstermemiş.

Bunun üzerine Nastassia Hanım, avukatı Zeynep Hatemi aracılığıyla mahkemeden çocuklarının velayetinin kendisine verilmesi ve Efekan Coşkunseven'in müşterek konuta yaklaşmaması yönünde koruma kararı aldırmış. Bu da işe yaramamış. Evde bulamadığı çocuklarını görebilmek için avukatları ve polis eşliğinde eşinin işyerine giden Nastassia Hanım, orada da ne çocuklarını ne de eşini görebilmiş. İşyerindekiler ise, Efekan Coşkunseven'in ameliyatları olmasına rağmen işe gelmediğini ve kendisine ulaşamadıklarını söylemişler.



ORTADAN KAYBOLMUŞ

Çocuklarına telefonla dahi ulaşamadığını söyleyen Nastassia Coşkunseven, Dr. Efekan Coşkunseven'in kendisine mahkeme kararının bildirilmesinden sonra telefonunu kapatıp çocukları da alarak ortadan kaybolduğunu iddia ediyor.

Yedi yıllık evlilik nasıl bu noktaya geldi anlamadım doğrusu; neyse yakında öğreniriz.