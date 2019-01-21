Cuma günü başlayan sömestir tatiliyle birlikte İstanbul sosyetesi şehri terk etti. Daha önce sömestir tatilini genellikle kayak merkezlerinde geçiren sosyetemiz, bu kez ne olduysa Avrupa ve Amerika'nın ünlü şehirlerini tercih etti. Londra, Paris, Barselona, Miami ve New York gibi şehirlere doğru cuma gününden yola çıkan ünlü isimler, bugünlerde tatilin tadını çıkarıyor. Bu arada çocuğu olmayan veya çocukları okulu bitiren çiftlerin bile sömestir tatiline çıkması dikkat çekiciydi.



Çocukları bıraktılar

Hafta sonu kızları Emine ve Ela ile Kayseri'de kar tatili yapan Yaseminİzzet Özilhan çifti, bu kez birkaç günlüğüne baş başa Barselona'ya gitti.



Genç çift Londra'da

Geçen hafta katıldığı bir davette fenalaşıp hastaneye kaldırılan Bensu Soral, cuma günü eşi Hakan Baş ile Londra'ya uçtu.



Kızıyla Paris'e uçtu

Serra Tokar, kızı Şebnem Dural ile Paris'e uçtu.



Ailece tatile çıktılar

Metin-Aslı Şen çifti, sömestiri çocukları ile Londra'da geçirecek. Metin Bey, oğulları ile fotoğraf çektirmek istemeyince Aslı Hanım, objektiflere yalnız poz verdi.



15 gün Amerika'dalar

Meltem Demir, çocukları Elif, Emir ve Zeynep ile sömestir tatilinin tamamını Amerika'da geçirecek.



Serdar ve Şule Cümbüş, oğulları Ali ve Ömer ile birlikte yarıyıl tatilini Avusturya Gstaad'da geçirecek.



Selim-Eda Kosif, çocuklarıyla Londra'ya uçtu.



Sinan ve Melda Kosif, çocuklarıyla birlikte Londra'ya gitti.



Mine Kalpakçıoğlu (İsviçre



Nazlı Bilginer-Aşkın Nur Yengi/ Londra