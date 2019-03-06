Çağdaş sanatın çılgın çocuğu Haluk Akakçe, yakın arkadaşı Bennu Gerede'nin çocukları Miro ve Dilan sayesinde -kendisi kadar olmasa daçılgın popçu Aleyna Tilki ile tanışmış ve kısa sürede de kanka olmuşlardı.

Akakçe, yeni kankası kendisinden bir resim satın almak isteyince 'Sanatın karşılığı sanat olmalı' deyip tablosunu hediye etmiş, karşılığında da bir bestesini kendisine ithaf etmesini istemişti. Aleyna da, yakında çıkaracağı maxi single'ındaki bir şarkıyı Akakçe'ye ithaf edeceğini söyleyip jestine karşılık vermişti.



ALEYNA İÇİN BÜYÜK ŞANS

Aradan çok zaman geçmeden Haluk Akakçe'den Aleyna Tilki'ye bir jest daha geldi ve onunla birlikte bir resim yaptı.

Evet yanlış okumadınız; ünlü ressam ile ünlü popçu ortak bir sanat eseri yarattı.

Akakçe'nin başlayıp Aleyna ile birlikte tamamladığı ve ikisinin imzalarının bulunduğu tablo, sosyal medyada görücüye çıktı.

Dünyanın önemli müzelerinde ve koleksiyonerlerinde eserleri bulunan Haluk Akakçe ile bir esere imza atmak çok az popçuya nasip olur; Aleyna, Akakçe'nin bu jestinin kıymetini bilmeli.

