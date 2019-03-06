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BÜLENT CANKURT
06 Mart 2019, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Çılgın ressamdan Aleyna’ya jest

Çağdaş sanatın çılgın çocuğu , yakın arkadaşı 'nin çocukları Miro ve Dilan sayesinde -kendisi kadar olmasa daçılgın popçu ile tanışmış ve kısa sürede de kanka olmuşlardı.
Akakçe, yeni kankası kendisinden bir resim satın almak isteyince 'Sanatın karşılığı sanat olmalı' deyip tablosunu hediye etmiş, karşılığında da bir bestesini kendisine ithaf etmesini istemişti. Aleyna da, yakında çıkaracağı maxi single'ındaki bir şarkıyı Akakçe'ye ithaf edeceğini söyleyip jestine karşılık vermişti.

ALEYNA İÇİN BÜYÜK ŞANS
Aradan çok zaman geçmeden Haluk Akakçe'den Aleyna Tilki'ye bir jest daha geldi ve onunla birlikte bir resim yaptı.
Evet yanlış okumadınız; ünlü ressam ile ünlü popçu ortak bir sanat eseri yarattı.
Akakçe'nin başlayıp Aleyna ile birlikte tamamladığı ve ikisinin imzalarının bulunduğu tablo, sosyal medyada görücüye çıktı.
Dünyanın önemli müzelerinde ve koleksiyonerlerinde eserleri bulunan Haluk Akakçe ile bir esere imza atmak çok az popçuya nasip olur; Aleyna, Akakçe'nin bu jestinin kıymetini bilmeli.

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