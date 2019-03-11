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BÜLENT CANKURT
11 Mart 2019, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Mina’sı için anma töreni düzenliyor

Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönerken geçirdiği uçak kazasında 10 arkadaşı ile melek olup uçan Mina Başaran'ın bugün birinci ölüm yıldönümü... Düğüne 34 gün kala nişanlısı Mina'yı kaybeden Murat Gezer'in bugün Mina'nın Göktürk'teki mezarı başında saat 17.00'de anma töreni düzenleyeceğini öğrendim. Başaran Ailesi ile bağlarını hiç koparmayan, hatta daha da güçlendiren Gezer; anma törenine Mina'nın tüm arkadaşlarını davet etmiş. Bu arada kızının birinci ölüm yıldönümünde Mina'nın Çocukları adlı yardım projesini başlatan Beril Başaran da, akşam Göktürk'teki evlerinde kızı için dua okutacak. Duaya, Başaran Ailesi'nin yakın dostları katılacak. Bir kez daha Mina'ya Allah'tan rahmet, başta Başaran Ailesi ve Murat Gezer olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum.

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