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BÜLENT CANKURT
21 Mayıs 2019, Salı BÜLENT CANKURT

Kerim Yardımcı’nın eski eşi şok etti

Bugün size çok ama çok tatsız bir haberim var! Avukat Kerim Yardımcı'nın geçtiğimiz yılın sonuna doğru boşandığı ikinci eşi Deniz Keskin, maalesef canına kıydı. Kerim Yardımcı ile altı yıllık evliliklerinden bir çocuğu olan Deniz Hanım'ın Çubuklu Vadi Evleri'ndeki villasında kendini asarak canına kıyması, tüm sevenlerini şoka uğratmış durumda. Vefatından daha dört gün önce Bozburun'a tatile giden ve keyifli anlarını Instagram sayfasından paylaşan Deniz Hanım'ın, nasıl böyle bir şey yapabildiğini kimsenin aklı almıyor. Kendisine Allah'tan rahmetsevenlerine de sabır diliyorum.

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