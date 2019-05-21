Ünlülerin uğrak yeri olan, Ali-Erkan Ünal kardeşlerin sahibi olduğu Bodrum'daki Moon Beach, hafta sonu sezonu açtı. Yıllardır yaz boyunca iyi lezzet ve iyi müziği bir arada yaşamak isteyenleri ağırlayan kardeşler, üç yaz önce Gökçebel Koyu'nda hizmet veren Moon Beach'e, 16 odalı bir de butik otel eklemişlerdi. Duydum ki, bu sezon otellerini büyütmüşler. Moon Beach Hotel, bu yaz 4 farklı tipteki 40 ayrı odasıyla hizmet verecekmiş. 400 kişilik beach'i, 120 kişilik oteli ile Moon Beach, yine herkesin gözdesi olacak gibi…