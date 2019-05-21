Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Sezonu açtılar
BÜLENT CANKURT
21 Mayıs 2019, Salı BÜLENT CANKURT

Sezonu açtılar

Ünlülerin uğrak yeri olan, Ali-Erkan Ünal kardeşlerin sahibi olduğu 'daki , hafta sonu sezonu açtı. Yıllardır yaz boyunca iyi lezzet ve iyi müziği bir arada yaşamak isteyenleri ağırlayan kardeşler, üç yaz önce Gökçebel Koyu'nda hizmet veren Moon Beach'e, 16 odalı bir de butik otel eklemişlerdi. Duydum ki, bu sezon otellerini büyütmüşler. Moon Beach Hotel, bu yaz 4 farklı tipteki 40 ayrı odasıyla hizmet verecekmiş. 400 kişilik beach'i, 120 kişilik oteli ile Moon Beach, yine herkesin gözdesi olacak gibi…

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN