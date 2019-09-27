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BÜLENT CANKURT
27 Eylül 2019, Cuma BÜLENT CANKURT

Komşu’dan gelip Nemrut’a çıktı

İç mimar , leyleği havada görenlerden! Tam bir seyahat ve macera tutkunu olan Alara Hanım, çocukları ve dostlarıyla yaklaşık iki hafta Bali'yi karış karış gezip döndükten sonra geçen hafta da Komşu'ya gitmişti. Alara Hanım, önceki gün de Nemrut'ta ortaya çıktı! Nazlı Keçili'nin kültür-sanat odaklı gezilerinin müdavimi olan, daha önce de onun Göbeklitepe ve Mardin turlarına katılan Koçibey, bu kez rotayı Nemrut'a çevirmiş. "Güzel Türkiye'mizi gezme turlarına başladık yine" diyen Alara Hanım'a; Ronit Hakko, Elif Dürüst, ve Esra Tümen gibi dostları eşlik ediyor. Şimdilerde, 481 gün evli kaldığı Mert Suyabatmaz'dan 7 Eylül'de boşanan 'un yeni yuvasını yapan Alara Koçibey, işlere nasıl yetişiyor merak ediyorum doğrusu.

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