İç mimar Alara Koçibey, leyleği havada görenlerden! Tam bir seyahat ve macera tutkunu olan Alara Hanım, çocukları ve dostlarıyla yaklaşık iki hafta Bali'yi karış karış gezip döndükten sonra geçen hafta da Komşu'ya gitmişti. Alara Hanım, önceki gün de Nemrut'ta ortaya çıktı! Nazlı Keçili'nin kültür-sanat odaklı gezilerinin müdavimi olan, daha önce de onun Göbeklitepe ve Mardin turlarına katılan Koçibey, bu kez rotayı Nemrut'a çevirmiş. "Güzel Türkiye'mizi gezme turlarına başladık yine" diyen Alara Hanım'a; Ronit Hakko, Elif Dürüst, Şirin Yalçın ve Esra Tümen gibi dostları eşlik ediyor. Şimdilerde, 481 gün evli kaldığı Mert Suyabatmaz'dan 7 Eylül'de boşanan Burcu Esmersoy'un yeni yuvasını yapan Alara Koçibey, işlere nasıl yetişiyor merak ediyorum doğrusu.