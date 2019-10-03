YEDİ yıl önce kurduğu markası ile Kate Hudson ve Rita Ora gibi onlarca dünya yıldızını giydiren başarılı modacı Selma Çilek Çiftçi ile ilgili müjdeli bir haberim var! Ağustos 2016'da gayrimenkul zengini Satvet Çiftçi'nin oğlu Sinan Çiftçi ile evlenen, Çilek Mobilya'nın varisi Selma Hanım hamile. Evet, yanlış okumadınız... Çiftçi çifti, herkesin parmakla gösterdiği mutlu evliliklerini bir bebekle perçinlemeye karar vermiş. Anne olacağı günü iple çektiğini duyduğum, 5 aylık hamile Selma Hanım'ın bebeğinin cinsiyeti ise erkek. Umarım Selma Hanım da, oğlu da sağlıkla kurtulur.



Annesinin mesleğine gönül verdi

Ünlü diş hekimi Emek Külür'ün, uçak kazasında vefat eden ilk eşi Behzat Külür'den olan kızı Yasemin Külür, anne mesleğini seçti. Emek Hanım'ın diş hekimi olmak isteyen kızı Yasemin, Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandı. Geçen cumartesi Yasemin'i Kıbrıs'taki üniversitesine yerleştirmeye giden Emek Hanım'ın üzüntülü olduğunu öğrendim. Kolay değil; 1.5 yaşında babasını kaybeden Yasemin'e hem annelik, hem de babalık yapan Emek Hanım, bakalım kızının hasretine nasıl dayanacak...



Şehrin yeni mekanı

İstanbul'da yeni sezonla birlikte yeni mekanlar da açılmaya başladı. Bunlardan biri de; Önder Bekensir'in işletme ortağı olduğu, Levent Satıcı'nın yatırımcılığıyla açılan 'Bodega' adlı restoran. Süzer Plaza'nın alt katında yer alan Bodega'nın açılışı için bir davet verildi. Davete katılan ünlü isimler, şef Mert Aykut Okatan'ın hazırladığı mönüye tam not verdi.



Sıra İstanbul'da

Moda tutkunu elitlerin buluşma yeri olan Mercedes- Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI) için geri sayım başladı. Yarattıkları DB Berdan markasını Londra'ya taşıyan Deniz-Begüm Berdan'ın 8 Ekim'de start alacak MBFWI'ye yine katılacaklarını duydum. Anne-kız; yeni cicilerini Londra Moda Haftası ve Paris Tranoi'den sonra 10 Ekim'de Türkiye'de beğeniye sunacak.

