Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşamaya başladığı, kendinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 8 Mart 2018'de evlenmiş, 15 ay sonra da sürpriz bir şekilde boşanmıştı!

Asıl sürpriz ise; boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamalarıydı.

Öğrendim ki Deniz, geçen hafta evden ayrılmış. Çocukları için geçen yıl Şubat'ta Zekeriyaköy'de satın alıp birleştirdiği iki villayı eski eşi ve 15 aylık oğluna bırakıp, ceketini alıp çıkmış.

Sürpriz ayrılığın perde arkası hâlâ gizemini korusa da, çiftin boşanmalarına rağmen Haziran'dan bu yana aynı evde yaşamalarının nedeni ise oğulları Kuzey'miş.



YAN SİTEDE OTURACAK

Oğlunun üzerine titreyen Özcan Deniz, çok uzağa da gitmemiş. Yine Zekeriyaköy'de, eski eşi ve oğluna yürüme mesafesindeki bir siteden aylık 20 bin liraya, 500 metrekarelik bir villa kiralamış. Bu arada bir başına kocaman villada ne yapacak onu da bilemedim tabii!!!



KUTLAMALAR BAŞLADI

Sosyetenin 'yaşsız' kadınları; 1 Ekim doğumlu Ender Mermerci ile 3 Ekim doğumlu Gülbin Simitçioğlu, adet olduğu üzere doğum günlerini yine birlikte kutladı. Önceki gün, kızları Derin Mermerci Aydın ve Tuba-Tuçe Peksayar'ın organizasyonu ile Ortaköy Ruby'de, dostlarıyla birlikte yeni yaşlarına 'merhaba' dediler. Bu kutlama başlangıçtı tabii! Çünkü sırada, yakın dostlarının onlar için düzenleyeceği partiler var. Dolayısıyla kutlamalar, en az 10 gün sürecektir.



ALANCHA YENİ SEZONU AÇIYOR

İyi yemek ve iyi müzik sloganıyla Nişantaşı'ndaki Maçka Residance'da hizmet veren Alancha, bugün kış sezonunu açıyor. Şef Kemal Can Yurttaş ve ekibinin hazırladığı gastronomi mutfağından lezzetler ile damak ve göz zevkine hitap eden mekanda bu akşam Defne Samyeli sahneye çıkacak. Yarın akşam da İskender Paydaş ve Orkestrası sahnede olacak. Akılınızda bulunsun...

