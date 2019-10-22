Herkesin örnek gösterdiği Alize-Cenk Eyüboğlu çiftinin 12 yıllık evliliklerinin tek celsede bittiğini yazmıştım geçen ay. Vefat eden babası Ali Raif Dinçkök'ün acısına dayanamayıp bunalıma giren Alize Hanım'ın içinde bulunduğu psikolojik durum evliliğine de yansıyınca, boşandıkları konuşulmuştu. Bu boşanma ile ilgili ilginç bir detay daha öğrendim. Mahkeme, 6 yaşındaki kızları ile 4 yaşındaki oğullarının velayetini baba Cenk Eyüboğlu'na vermiş. Umarım Alize Hanım, sık sık çocuklarıyla bir araya gelme imkanı buluyordur.



İNGİLTERE'Yİ DEĞİŞTİRECEK!

Nurettin Hasman ile Güliz Onursal'ın ikizlerinden Mina Hasman ile ilgili güzel bir duyum aldım. Yıllardır Londra'daki önemli mimarlık şirketlerinden birinde çalışan Mina, İngiltere Yeşil Binalar Konseyi'nin yönetim kuruluna seçilmiş. İdealist bir mimar olan Mina'nın, insanların her gün kullandıkları binaları ve yerleri olumlu bir şekilde dönüştürmek için çalışan sosyal bir kuruluş olan konseye büyük katkı sağlayacağına şüphem yok.



YARDIM DEFİLESİNE BÜYÜK İLGİ

Ünlü modacı Vural Gökçaylı, Geçmişten Günümüze Anadolu Medeniyetleri koleksiyonundan izler taşıyan Retrospective defilesini, Bir Demet Umut Derneği yararına gerçekleştirdi. Derneğin kuruluş yıldönümünün de kutlandığı Fairmont Quasar'daki geceye, ünlü isimler katıldı. Maddi imkansızlıklar içinde eğitim gören çocuklara destek olmak için düzenlenen geceye destek veren herkesin gönlüne sağlık.



EVLİLİK BİTMİŞ DOSTLUK BAKİ

Evliliklerinde sorun yaşayan ve Mart'ta barış çubuklarını tüttüren Moris- Merve Kohen çifti ile ilgili bir süredir tatsız dedikodular duyuyordum! Ancak çift geçenlerde bir davete gelip el ele poz verince, konuşulanların yalandan ibaret olduğunu düşünmüştüm! Değilmiş meğer... 8.5 yıl aynı yastığa baş koyan çift, ikinci buhranı atlatamayıp anlaşmalı olarak tek celsede boşanmış. Ancak medeni bir şekilde görüşmeye devam edip birlikte böyle sosyalleşiyorlarmış; bravo...

