Son aylarda sıkça yazdığım boşanma haberlerine maalesef herkesi dumura uğratacak bir tane daha ekleniyor! Kara bulutlar bu kez yaklaşık üç yıl önce Londra'dan Dubai'ye taşınan Türk iş insanı Cem Habib ile üç çocuğunun annesi, eski model İngiliz Caroline Stanbury'nin evliliğinin üzerine çökmüş. 2004 yılında Çırağan Sarayı'nda Diane Kruger'ın da şahitliği ile görkemli bir düğünle evlenen, evliliklerini 2006'da kızları Yasmine, 2010'da da ikizleri Zack ve Aaron ile perçinleyen çift, maalesef tek celsede boşanmış!





YAZI TÜRKİYE'DE GEÇİRMİŞLERDİ

Evet, yanlış okumadınız... Daha geçtiğimiz yaz, çocukları ile uzun süre İstanbul ve Bodrum'da tatili yapan çiftin arasına üç ayda ne girdi merak ettim doğrusu! 'Ladies of London' dizisiyle yurt dışında hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Stanbury, bir süredir markalarla yaptığı işbirlikleri nedeniyle, hayatını Dubai-Londra-Los Angeles arasında sürdürüyordu. Yakın çevreleri, Stanbury'nin kariyerine evliliğinden daha çok önem verdiği için bu evliliğin bitmiş olabileceğini söylüyor!

Temmuz'da ailesiyle Türkiye'ye gelen Caroline Stanbury, altına "Gerçekten İstanbul sanki dünyanın başkenti" yazdığı bu aile fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.



Yine Türk markası giydi

Tasarımları ile pek çok Hollywood ünlüsünü tekellerine alan, son olarak Amerikan dergisi US Weekly'ye de haber olan modacı ikizler Raisa ve Vanessa Sason'un hızlı yükselişi sürüyor. Rita Ora, Isla Fisher ve Katy Perry'nin de radarına giren ikizlerin fanatikleri arasında 2019'un en seksi kadını seçilen Amerikalı model Olivia Culpo da var. Aynı zamanda 2012 Kainat Güzeli de olan Culpo, Los Angeles'da gerçekleşen UNICEF Masquerade Ball etkinliğine, Raisa Vanessa tasarımı elbisesiyle katıldı.





BOŞANDILAR AMA BİRLİKTE GEZİYORLAR

Amazonlar'da nişanlanıp masalsı bir düğünle Akabe'de evlenen VIP Turizm'in patronu Ceylan Pirinçcioğlu ile Zuhal Kırmıç, herkesi şoke edip bu yılın başında boşanmıştı. 12 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren ikili, çoğu boşanan çiftin birbirinin gözünü oymaya çalıştığı günümüzde tam bir medeniyet örneği sergiliyor. Oğulları Fırat'ın mutluluğu için sık sık görüşen ex çift, geçenlerde birlikte bir davete bile gitti. Bravo doğrusu...