Şimdilerde dünyada, tüm zamanların en iyi filmleri listesinde 13'üncü sırada yerini almayı başaran 'Joker' çılgınlığı yaşanıyor. Türkiye'de de izleyici rekoru kıran filmin çılgınlığı, dünyada olduğu gibi bizim sosyetiklere de sirayet etti! Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın büyük damadı Mehmet Gamgam, oturdukları Beşiktaş'taki rezidance'ın altındaki mekanda eşi Hande Hanım ile önceki akşam 'Joker Partisi' verdi. Gelmiş geçmiş 'en kötü'lerden biri olmasına rağmen, büyük bir hayran kitlesine sahip olan filmin kahramanı 'Joker'e benzemek için makyaj yaptıran onlarca sosyetik isim, Beşiktaş'taki partiye akın etti.

Ralf Tezman, Burak Hatipoğlu, Ömer Tanır'ın da aralarında olduğu erkekler, ünlü oyuncu Joaquin Phoenix'in dönüştüğü 'Joker'e benzemek için birbirleriyle yarışırken, Sanem Tezman, Melis Hatipoğlu, Ceylan Çapa, Selin Denizli Burnaz da aynı modaya uydu. En başarılı kim olmuş; siz karar verin...



Ünlü şef lezzet şöleni yaşatacak

25 yıl boyunca Oscar törenlerinin resmi partilerini düzenleyen, iki Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck'ın ikonik restoranı Spago, 2015'te St. Regis İstanbul Otel'in içinde açılmıştı. Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan çiftinin İstanbul'a taşıdığı restoranın bu akşam 5'inci yılı kutlanacak. Kutlama için İstanbul'a gelen Wolfgang Puck, özel bir menü hazırlayıp davetlilere lezzet şöleni yaşatacak.



Şehit aileleri için koşacak

Vodafone 41. İstanbul Maratonu için geri sayım başladı. 3 Kasım'da koşulacak maratona Atatürk'ün akrabası yazar-atlet Selin Söğütlügil de katılacak. 2017 yılında Büyük Çin Seddi Maratonu'nu aşan tarihteki ilk Türk kadın atlet olan Söğütlügil; İstanbul Maratonu'nda Harp Malulleri Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği adına koşacak. Vatan uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizin ve yaralanan gazilerimizin ailelerine ve çocuklarına destek verecek olan Söğütlügil'e kocaman bir alkış.

