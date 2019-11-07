Renkli hayatıyla gündemden düşmeyen Eda Taşpınar, Ağustos ayında, kanserle mücadele eden annesi Suzan Yontuç'u kaybetmişti. Çok düşkün olduğu annesini 30 Ağustos'ta son yolculuğuna uğurlayan Eda Taşpınar, o günden bu yana kendini toparlayamadı. Duydum ki, "İyi değilim ama tabii ki olacağım" diyen Taşpınar, teselliyi 2013 yılında yaklaşık bir yıl flört edip ayrıldığı iş insanı Hasan Surözü'nde bulmuş. Annesinin ölümüyle tekrar görüşmeye başladığı Surözü ile küllenen aşkları alevlenmiş. Taşpınar, şimdi eski sevgilisiyle yaşadığı yeni aşkla, 'iyi olmaya' çalışıyormuş.



Büyük aşk 7 ayda bitti!

11 yıllık eşi Gül Gölge'den Mart 2018'de boşanan televizyoncu Murat Saygı, senesine başarılı şarkıcı Zeynep Özyılmazel ile aşk orucunu bozmuştu. Mutluluklarına benim de birkaç kez şahitlik ettiğim çiftle ilgili maalesef kötü bir haberim var! Yaklaşık yedi aydır büyük bir aşk yaşayan çift, yollarını ayırmış. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çiftin arasına ne girdi bilmiyorum ama mutlu sonla biteceğine inanılan ilişkilerini dostça bitirmeye karar vermişler.



Ünlü cazcıdan 19. albüm

Türkiye'nin en önemli caz piyanistlerinden olan Kerem Görsev, 'Perfect Balance' adını verdiği kulaklarınızın pasını silecek bir albüm daha çıkardı. 19'uncu stüdyo albümünde Görsev'e, kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman ve tenor saksafonda Grammy'li müzisyen, Ernie Watts eşlik etmiş. Plak ve CD formatında raflarda yerini alan albümde 7 bestenin hepsi Görsev'e ait. Dört sıra dışı müzisyenin stüdyoda tek seferde kaydettikleri albümü kaçırmayın.



Ece Berk ile 'Kışa Merhaba' dediler

İstanbul'un elitlerinin Boğaz'daki favorisi Ruby'de, önceki akşam 'Kışa Merhaba' daveti vardı. Mekanın ortakları Ali- Erkan Ünal kardeşler, Osman Baydar, Çağın Keskin ve mekanın halkla ilişkiler koordinatörü Hale Dicleli, misafirleriyle yakından ilgilendi. Her salı akşamı sahne alacak Ece Berk'in de ilk gecesiydi. Konuklar, Ruby'nin büyülü manzarası, Berk'in müzikleri ve lezzetli yemeklerle harika bir gece geçirdi.

