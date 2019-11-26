Benim gibi herkesin evliliklerini örnek gösterdiği Cengiz-Ayfer Toprak Karavan çiftinin evliliklerinin sallantıda olduğunu ilk bu köşede okumuştunuz. Beş yıllık flörtün ardından 6 Mayıs 2010'da Paris'te evlenen ve 14 yıllık birlikteliklerinde kavga ettiklerini bile duymadığım çiftin evliliklerini kurtarmalarını temenni etmiştim. Ama maalesef kurtaramamışlar. Anlaşmalı olarak tek celsede evliliklerini bitiren Toprak ve Karavan, dostça görüşmeye devam ediyormuş. İkisi için de hayırlısı olsun.



YEDİ YILLIK AŞK İLK GÜNKÜ GİBİ

Soyak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Soyak ile Ayşe San'ın ilişkisi neredeyse yedinci yılını doldurmak üzere. Başlarda herkes, bu ilişkinin çok uzun soluklu olmayacağını düşünse de; herkesi haksız çıkaran çiftin ilişkisi gayet mutlu-mesut devam ediyor. Çok göz önünde olmayı sevmeyen çiftin mutluluklarına, geçenlerdeki bir davette gözlerimle de şahit oldum. Yedi yılın ardından nikah masasına otururlar mı bilmem ama bence bu aşk mezara kadar sürer...



İSTANBULLU OKUYUCULARLA BULUŞTULAR

Çıktığı günden bu yana çok konuşulan, SABAH Gazetesi yazarı, usta gazeteci Yavuz Donat'ın 56 yıllık meslek hayatındaki haberlerin gün yüzüne çıkmamış perde arkasını konu alan 'Off The Record / Yavuz Donat Kitabı' İstanbul'daki okuyucularla buluştu. atv Ankara Temsilcisi ve SABAH yazarı gazeteci Şebnem Bursalı'nın söyleşi tarzında kaleme aldığı kitabın imza günü önceki gün D&R İstinye Park'ta gerçekleşti. Birlikte okurları için kitabı imzalayan Donat ve Bursalı'yı sevenleri yalnız bırakmadı.





10. KEZ YARDIM İÇİN YARIŞACAKLAR

İstanbul Modern'in çocuk ve gençlere yönelik eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern'in 10'uncusu için geri sayım başladı. 14 Aralık'ta Maçakızı Bodrum Loft ana sponsorluğunda Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda gerçekleşecek gecede, sanatçıların yapıtları, müzenin eğitim projeleri için destek yarışında yer alacak. Şimdiye kadar desteklerini esirgemeyen İstanbul'un elitlerinin, yine yardım yarışına gireceğine şüphem yok.

