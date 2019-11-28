Türkiye'nin en zengin kadınlarından Derin Mermerci ile televizyoncu Cem Aydın'ın boşanmak için mahkemeye başvurduklarını tüm Türkiye benim haberim ile öğrenmişti. 2013'te sürpriz bir aşka ve beş ay sonra da nikah defterine imza atan, 2015'te de ikizleri Lal ve Mina'yı kucaklarına alan çiftin boşanacağı haberi de herkes için büyük sürpriz oldu. Ama asıl sürpriz şimdi geliyor! Sosyete kulislerinde, çiftin altı yıllık evliliklerini bitirme nedeninin yasak aşk olduğu konuşuluyor! Kulağıma gelen dedikodulara göre Derin Mermerci'nin yaşadığı yasak aşk evliliği bitirmiş.



YASAK AŞK İKİ AY ÖNCE BAŞLADI

Derin Hanım'ın uğruna evliliği bitirmeye göze aldığı kişi de tanıdık bir isim; Şişli Marriot Otel'in veliahdı ve çocukluk aşkı olan Beyza Uyanoğlu ile 2009'da nikah masasına oturan, Mayıs 2017'de sürpriz bir şekilde boşanan Murat Aslan... Önceki yaz dünyaca ünlü yıldız Lindsay Lohan ile flört eden Murat Aslan ile Derin Mermerci, ne zamandır tanışıyor bilmiyorum ama aşkları yaklaşık iki ay önce başlamış. Derin Hanım'ın, evlilik sözleşmesi imzalattığı Cem Aydın'dan resmen boşanır boşanmaz, Murat Aslan ile el ele ortalarda arz-ı endam eyleyeceği konuşuluyor.

Bakalım evlilik bitiren bu yasak aşk ne kadar sürecek, bekleyip göreceğiz.



EBEDİYETE GÖÇTÜ

İstanbul sosyetesi yasta... Cemiyet hayatının en sevilen isimlerinden biri olan Ata İnşaat'ın ortağı Aydan Semker'i de maalesef ebediyete uğurladık. Yaklaşık 1.5 yıl önce çağımızın amansız hastalığına yakalanan Aydan Hanım'ın bir süre önce ağırlaştığını duymuştum. Önceki gün hayata gözlerini kapayan Aydan Hanım, dün öğlen Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aydan Hanım'a Allah'tan rahmet, sevenlerine de sabır diliyorum.



BU ŞOV KAÇMAZ

2015'te gösterime girmesiyle Londra'nın en prestijli tiyatrolarından London Palladium West End'de 60 kez sahnelenen, Avrupa ve Orta Doğu'da birçok ülkeyi turlayan Beyond Bollywood, önceki akşam Zorlu PSM'de seyircisiyle buluştu. Geleneksel ve modern Hint danslarına yer veren, Broadway tarzında düzenlenmiş en iyi Bollywood gösterilerinden biri olan Beyond Bollywood, pazar gününe kadar devam ediyor; kaçırmayın derim.