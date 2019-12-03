Ankara'nın simgesi Atakule'nin daveti için Ankara'daydım. Tarman Ailesi'nin, İstanbul ve Ankara'dan iş ve cemiyet hayatından dostlarını ağırladığı davet, Hilton Ankara'da başladı. Burada Pınar Ayhan ve ekibinin sahnelediği ve Atatürk'ün hayatını anlatan Kemal müzikali davetlilere duygusal anlar yaşattı. Gösteri sonrası bir konuşma yapan Tarman Grup İcra Kurulu Başkanı Murat Tarman, "Hikayesi olan, yani hayata anlam katan markaların başarılı olacağına inanıyoruz. Bizim de hikayemiz, temelleri bizzat Atatürk tarafından atılan İpekiş Mensucat ile başladı. Bugün ise 'İsmimizdesin' diyerek Atakule ile devam ediyor" dedi. Tarman sonra "Anlamak istiyorsan bu şehri neden sevdiğini, Ankara'ya bir de Atakule'den bak" diyerek konuklarını Atakule'ye davet etti. Konuklar Atakule'de, Mazhar Alanson şarkıları ve DJ David Şaboy performansıyla harika bir gece geçirdi.



MİNİK LUCAS 2 YAŞINDA

Haziran 2014'te İspanyol aşkı Javier Piles ile evlenen Hilal Kosif, Ocak 2016'da oğlu Carlos Hakan'ı, Aralık 2017'de de Lucas'ı dünyaya getirmişti. Ülkemize damat gelen Javier Piles ile Hilal Hanım, önceki gün iki yaşına basan oğulları Lucas için aile arasında gerçekleşen bir doğum günü partisi düzenledi. Hilal Hanım kutlama fotoğraflarını, "İyi ki hayatımıza geldin, ışık getirdin, hayat getirdin. Prensim, hayatım, sarı kafam, canım oğlum, iyi ki doğdun! Hayat sana iyi yazılar yazsın, iyi insanlarla karşılaştırsın..." notuyla paylaştı.



Ex nişanlısı ile dost kalmışlar

Rezzan Benardete, başarılı iç mimar Tayfun Mumcu ile ortak olup TREZZ adını verdikleri mobilya markasını kurmuştu. Kişiye özel tasarımlar yapan ortaklar, Bebek'teki showroom'larında bir davet verdi. Bu özel güne çiftin yakın dostları büyük ilgi gösterdi. Davetliler arasındaki bir kişi özellikle dikkatimi çekti! Rezzan Hanım'ın 2007 yazında nişanlanıp, birkaç ay sonra nişanı attığı Ahmet Türkkan da davetliler arasındaydı. Böyle bir badire atlatıp dost kalabilmeyi başarmalarına bravo doğrusu.

