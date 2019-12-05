Yaşadığı yasak aşklarla ün salan 52 yaşındaki iş insanı Erol Özmandıracı'nın ikinci kez başı bağlanıyor! Evet; yanlış okumadınız… Ünlü iş insanı, geçen yıl Eylül ayında Zorlu PSM'deki Raşit Bağzıbağlı defilesinde tanıştığı atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) Sevda'sı Naz Elmas ile 14 aylık ilişkisini resmiyete taşıyor. Çok mutlu olduklarına birkaç kez bizzat şahit olduğum çift, 15 Aralık'ta Esma Sultan Yalısı'nda görkemli bir düğünle vuslata erecek.



İKİSİNİN DE İKİNCİ EVLİLİĞİ OLACAK

2015 yazında Cicişler lakaplı Esra-Ceyda Erol kardeşlerle çapkınlıkta yakalanan, boşanmak için mahkemeye başvuran eşiyle davaları devam ederken hostes Merve Baştuğ ile flört eden ve ondan da bir kızı olan Özmandıracı'nın, Naz Elmas'a ilk görüşte aşık olduğunu duymuştum! Doğrusu; bunun gelip geçici bir heves olduğunu düşünmüştüm; yanılmışım. Bu arada, 2014 yılını 2015 yılına bağlayan gece Emre Kıramer ile nikah masasına oturan, beş ay sonra da boşanan Nas Elmas da ikinci kez gelinlik giyecek. Umarım bu seferki izdivaçları bir ömür sürer.



KÜÇÜK PRENSESLER PODYUMDA

Kendi adıyla kurduğu çocuk giyim markası ile adını dünyaya duyuran Melis Kaptanoğlu, önceki gün düzenlediği bir defileyle yeni koleksiyonunu tanıttı. Galeries Lafayette Emaar Spuare Mall'daki defilede Melis Hanım'ı, cemiyet hayatından yakın dostları da yalnız bırakmadı. Melis Hanım'ın 'Kızlar Cumhuriyeti' mottosuyla hazırladığı koleksiyonu podyumda tanıtan küçük prensesler arasında kızı Melissa ve Zeynep Yılmaz'ın kızı Yasemin Ilıcalı da vardı. Melis Kaptanoğlu Kids'in yeni cicileri, davetlilerden büyük alkış aldı.



EĞLENCENİN YENİ ADRESİ

İstanbul'da eğlencenin yeni adresi Gece Life Nakkaştepe, şarkıcıları sevenleriyle buluşturuyor. İşletmesini Çağrı Doğuş'un yaptığı mekanda, Linet, Fatih Ürek, Ayta Sözeri ve Rober Hatemo sahne aldı. Önümüzdeki haftalarda ise Bülent Ersoy, Ebru Yaşar ve Selami Şahin çıkacak. Geçenlerde gittiğim mekanda Linet sahnedeydi. Hem Linet'in performansına, hem mekana bayıldım. Tavsiye ederim...