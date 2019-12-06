Hollywood yıldızlarının son keşfi olan gençleştirme yöntemi, çok geçmeden ülkemize geldi. Ünlü estetikçi Dr. Hüseyin Tırman, dünya starlarının tercih ettiği Magellan adlı cilt gençleştirme tekniğini İstanbul'da uygulamaya başladı. Tırman, önceki gün Zorlu Fauchon'da bir davet vererek Magellan'ı İstanbul'un elitlerine tanıttı. Davete katılan ünlü isimler, tek seansta belirgin bir sonuç elde edildiğini öğrenince hemen Dr. Tırman'dan randevu aldı.



YENİ MENÜYLE LEZZET YOLCULUĞU

Lezzet tutkunlarının uğrak yerlerinden biri olan ve mevsimin sebze ve meyveleriyle hazırladığı menüsüyle dikkat çeken Bomonti'deki Isola, kış menüsünü servis etmeye başladı. "Menüyü oluştururken mevsimselliğe büyük önem veriyorum" diyen mekanın şefi Fırat Yanardağ, yine çok güzel yemekler hazırlamış. Dekorasyonu ve ambiyansı ile İtalyan adası havası taşıyan Isola, yeni menüsüyle Akdeniz'de bir lezzet yolculuğu vhadediyor, benden söylemesi…



YİNE JET-SET'LE BULUŞACAK

Dünya jet-set'inin buluşma yeri olan Monako'da bir kez daha Tarkan rüzgarı esecek. Monako Prensi'nin şirketi Monte Carlo la Société des Bains de Mer (SBM), Tarkan'ı, yoğun istek üzerine bir kez daha sahneye çıkarıyor. Tarkan, 15 Şubat'ta Monte Carlo Yıldızlar Salonu'nda verecek. SBM Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jean Luc Biamonti ve özel danışmanı Hülya Biren'in katkılarıyla gerçekleşen konserin biletleri şimdiden satışa sunuldu.

