Ahu Aysal Kerimoğlu, 2006 yılında açtığı, dünyaca ünlü onlarca ismi ağırladığı ve kendisinin de yaşadığı oteli Hotel Les Ottomans'tan geçen hafta 'check-out' yaptı. Daha doğrusu yapmak zorunda kaldı. Ahu Hanım, 32 yıl evli kaldığı ve Ocak 2008'de boşandığı Ünal Aysal'ın işleri kötü gidince, kredi alabilmesi için otelini ona devretmişti. Maalesef işler, Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal için iyi gitmedi. Alacaklı bir banka, 440 milyon lira muhammen bedelle otelin icradan satışını istedi. Ancak satışa kısa bir süre kala Ünal Aysal, otel için konkordato isteyince otel yönetimine kayyum atandı.



"BUGÜN DE OLSA AYNISINI YAPARDIM"

Kayyum atanmasıyla birlikte Ahu Aysal Kerimoğlu da hem işi, hem de evi olan Hotel Les Ottomans'tan taşındı. Bunu duyunca Ahu Hanım'ı aradım. Her zamanki pozitif enerjisiyle telefonu açan Ahu Hanım; "Allah sağlık versin Bülent'ciğim; gerisi boş. Ünal da böyle olsun istemezdi. Hangi kadın benim yaptığımı yapar bilmem ama bugün olsa yine hiç düşünmeden oteli Ünal'a verirdim" dedi. Kendisinin olan Baltalimanı'ndaki eve taşındığını söyleyen Ahu Hanım'a, yeni yuvasında sağlıklı bir yaşam diliyorum.



HER GECE CANLI CAZ MÜZİK KEYFİ

Umut Evirgen'in sahibi olduğu Emirgan Group'un mekanı La Boucherie'nin adını son zamanlarda çok duyar oldum. Paris'teki örneklerinde olduğu gibi, sahne şovları olan yemekli bir gece kulübü olarak 2017'de Levent'te açılan mekan, bu sezon caz performanslarına ağırlık verdi. Geçen ay Seran Bilgi & Burçin Büke Trio sahnesi ile açılan mekanda, Aralık ayı boyunca neredeyse her akşam bir canlı performans olacak. Caz tutkunlarının bilgisine…



Youtuber oldu

1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın 19 yaşındaki tescilli güzel kızı Tara De Vries de modaya uydu ve YouTube kanalı açtı. Önceki gün yolladığı bir mesajla haberi veren Tara, "Size artık kendi ekranımdan sesleneceğim için çok mutluyum" yazmış. Makyaj, beslenme ve spor konularında izleyicilerine bilgiler vereceğini söyleyen Tara, bakalım büyük rekabet yaşanan bu sektörde başarılı olabilecek mi? Abonesi bol, izleyeni çok olsun...