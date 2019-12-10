GÜNAYDIN’IN duyurduğu, sosyetenin ünlü ismi Derin Mermerci ile Murat Aslan’ın yasak aşkı tescillendi. Mermerci, Cem Aydın’dan boşanır boşanmaz Aslan’ın yanına koştu. İkili, özel bir partide sabaha kadar eğlend

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a bir torun daha geliyor. 2014'te oğlu Hikmet Albayrak ile evlenen, Aralık 2016'da torunu Kaan'ı kucağına veren gelini Alpin Hanım, ikinci bebeğine hamile. Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut'un eşi Berrak Hanım'ın ilk evliliğinden olan fanatik Fenerli Alpin Hanım ile Hikmet Bey'e, Allah yine bir erkek nasip etmiş. Hem aile genişlediği için, hem de çocuklarını şehrin stresinden uzakta büyütmek isteyen çift, Zorlu'daki evlerinden Kemer Country'ye taşınmış. Umarım; sekiz aylık hamile Alpin Hanım da, oğulları da sağlıkla kurtulur.



Düğün yok nikah var

Murat Aşık ile Gökçen Paprika, beş yıllık mutlu ilişkilerini artık resmiyete taşıyor. Büyük gün 20 Aralık... Murat Bey, yazın Gökçen Hanım'a evlenme teklif etmiş; Paprika da, tektaşının fotoğrafını "Evet dedim az önce, bilin istedim" notuyla Instagram'da paylaşmıştı. Mayıs ayında, benim gibi herkesin çok sevdiği babası Metin Aşık'ı kaybeden Murat Bey, öyle şaşaalı bir düğün yerine, mütevazı bir nikah yapmak istemiş. Four Seasons'da kokteyl şeklindeki nikaha 100 kişi davetliymiş. Umarım bir ömür mutlu olurlar.



İKİ TÜRK MARKASI BERLİN'DE BULUŞTU

Türkiye'de doğan ve dünyaya açılan mücevher markası Bee Goddess, bir başka global Türk markası Titanic Otelleri ile marka gücünü birleştirdi. Bee Goddess, bu yeni iş birliği ile Almanya'ya da açılmış oldu. İş birliği kapsamında Dünya Kan Kanseriyle Mücadele Vakfı yararına düzenlenen yılbaşı yemeğine, Bee Goddess'ın kurucusu Ece Şirin konuşmacı olarak katıldı. Yemekte markanın yeni tasarımları da görücüye çıktı.

